¿Siempre has oído hablar del Certificado SSL y su importancia, pero nunca has entendido qué es exactamente? Mejor no posponer más sobre todo si tienes un negocio, quieres vender con un e-commerce o ya lo tienes. De hecho, esta herramienta podría ser increíblemente beneficiosa para la seguridad de tu plataforma y la credibilidad de tu empresa. Es un protocolo de seguridad que permite proteger los datos de sus usuarios y clientes en línea. Veamos cómo funciona y qué ventajas tiene.

¿Qué es el certificado SSL?

El Certificado SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo estándar creado para proteger la información sensible que proporciona un usuario a una plataforma, como una contraseña o número de tarjeta de crédito, para que sean secretos y no caigan en manos de terceros o aquellos que no hayan sido autorizados. Esto sucede porque la información, antes de abandonar el sitio, se cifra y se establece una conexión cifrada entre el navegador o la computadora del usuario y el servidor del sitio web.

Cuando se establece una conexión entre el usuario y el sitio, el servidor web envía el certificado digital al navegador, este último verifica su validez y en caso de una verificación positiva, se establece la conexión segura entre el cliente y el servidor web . Por lo tanto, la información se vuelve inaccesible para quienes no tienen la autorización para procesarla.

¿Cómo entender que un sitio usa el certificado SSL y por lo tanto es seguro y confiable? Los sitios web que usan este protocolo se pueden reconocer de inmediato, son los que tienen la URL en la barra de navegación que comienza con https:// y no con http:// . Además, los sitios que utilizan el sistema pueden ser reconocidos por el símbolo de un candado que aparece en la barra de direcciones.

Ventajas del Certificado SSL

Este sistema es ventajoso para cualquier tipo de sitio web, porque lo hace más creíble a los ojos de los usuarios , quienes tienden a confiar más para acceder e intercambiar información. Por lo que es garantía de profesionalidad y autoridad. El protocolo SSL se muestra vital para todos los sitios que solicitan credenciales de acceso , donde se pone a disposición del usuario un área reservada que recoge datos que le conciernen. Pero es especialmente importante en el comercio electrónico , donde las personas comunican datos ultrasensibles, como códigos para usar tarjetas de crédito y similares. El miedo al fraude es uno de los principales obstáculos para un consumidor que quiere comprar online.

Otra ventaja está relacionada con el SEO : desde hace un tiempo Google evalúa el Certificado SSL como factor de ranking, por lo que los sitios que lo utilicen tendrán un mejor posicionamiento en las SERP. Además, desde el año 2018, Google Chrome comenzó a destacar a los sitios que no tienen el protocolo en rojo, identificándolos como «inseguros» y advirtiendo así a los usuarios.