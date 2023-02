Los consejos útiles para el Día de Internet Segura

Hoy se celebra el Día de Internet Segura, una de las fechas señaladas en el calendario de cualquier persona que utiliza tecnología. Nunca debemos bajar la guardia, ya que cada vez hay más posibilidades de navegar de forma no segura y caer en alguna trampa. Estos son algunos de los consejos más interesantes para que Internet siempre ofrezca la mejor experiencia.

Día de Internet Segura: Los consejos top

El Día de Internet Segura es un evento de gran envergadura que fue propuesto por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea. Lleva celebrándose desde 2004 y pone en valor que unos hábitos seguros a la hora de usar Internet son siempre nuestra máxima. Aunque estos consejos siempre permanecen en nuestra memoria, nunca está de más recordarlos en el caso de que te hayas relajado.

Ojo con las WiFi públicas

Lo hemos referido en multitud de ocasiones, las redes Wi-Fi públicas no son nada seguras. Siempre tenemos la tentación de querer aprovechar lo que se nos ofrece de manera gratuita, pero ten en cuenta que cualquiera puede conectarse a esta red y no tener intenciones sanas. Son el lugar perfecto para captar tráfico de datos Por tanto, mucho mejor utilizar los datos móviles y si te conectas a una red Wi-Fi pública, enmascara tu identidad con una VPN y la utilices con ella redes sociales ni aplicaciones bancarias.

Consejos para niños

No podemos ni debemos privar a los niños de las ventajas de Internet. Pero siempre deben hacerlo acompañados con un adulto que supervise qué es lo que ven y, por supuesto, con quien se comunica. No es recomendable que tengan ordenador en su habitación, y si es el caso, revisar frecuente mente todo lo que hace. No se trata de algo que le pase exclusivamente a los demás, la captación y el engaño a través de Internet sobre niños es más habitual de lo que pueda llegar a pensar.

Robustece tus contraseñas

Crear una contraseña segura es más sencillo de lo que piensas, y recordarla también. Por tanto, olvida esas contraseñas tan habituales y que no aguantarán mucho tiempo en un ataque de fuerza bruta. Posteriormente llegan las lamentaciones en forma de secuestro de nuestras redes sociales, o lo que es peor, un susto en nuestra cuenta bancaria. Toma nota de los consejos que te proporcionamos aquí para crearte una contraseña que sea capaz de aguantar cualquier cosa.

Mantén tu móvil seguro

El 80 % del tráfico de Internet del mundo se efectúa mediante dispositivos móviles. Por tanto, siempre debes tener la última versión del sistema operativo, y en el caso de que utilices Android, aplicar un antivirus. Por supuesto, nunca permitas que nadie te controle el móvil y, ni mucho menos, que hurgue en él.

Los mensajes sospechosos

Por supuesto, nunca hagas caso de mensajes sospechosos o de aquellos en los que se te solicita que ejecutes una acción de manera rápida. Lo más seguro es que tampoco tengas un paquete retenido en aduanas por el cual tengas que pagar una cantidad bancaria mediante un enlace y que nadie en Costa de Marfil te haya dejado una herencia millonaria. Siempre verifica toda la información que recibas, y en el caso de la que provenga del banco, directamente con ellos.

La mejor manera de celebrar el Día de Internet Segura es tomando al pie de la letra todas estas recomendaciones y navegar con tranquilidad. Desgraciadamente, Internet se han convertido en un terreno pantanoso en el que siempre hay que ir con bastante cuidado.