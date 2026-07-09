La psicología sugiere que las personas que hablan con los cajeros del supermercado no lo hacen sólo por educación, en realidad tienen gran inteligencia emocional

En la vida cotidiana, ir al supermercado es una actividad que realizamos de forma automática; recorremos los pasillos, escogemos los productos que necesitamos y esperamos nuestro turno en la caja mirando el teléfono o pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Sin embargo, hay quienes aprovechan para hablar con el cajero y, aunque pueda parecer un gesto insignificante, la psicología sugiere que esta conducta podría estar relacionada con habilidades como la inteligencia emocional, la amabilidad y la empatía.

Desde el ámbito de la psicología, se utiliza el término «interacciones sociales de baja intensidad» para describir aquellos contactos breves que mantenemos con personas que no forman parte de nuestro círculo cercano. Durante años se pensó que estas conversaciones carecían de importancia, pero investigaciones recientes han mostrado que pueden influir positivamente en el bienestar emocional tanto de quien inicia la conversación como de quien la recibe.

¿Por qué hay personas que hablan con los cajeros en el supermercado?

Hablar con un cajero implica reconocer a la otra persona como individuo y no únicamente como alguien que presta un servicio, lo que refleja una mayor conciencia interpersonal. Quienes desarrollan esta habilidad suelen prestar especial atención a las expresiones faciales, al tono de voz y al lenguaje corporal de los demás, y es precisamente esa sensibilidad la que crea un ambiente más distendido a la hora de mantener una conversación.

La inteligencia emocional juega un papel clave en este tipo de interacciones, entendiendo como tal la capacidad de gestionar tanto las propias emociones como comprender las de quienes nos rodean. Este concepto fue popularizado por el psicólogo y divulgador Daniel Goleman, aunque se basa en investigaciones previas de Peter Salovey y John Mayer, y se compone de cinco elementos clave: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Éstas últimas son las que permiten establecer relaciones positivas incluso en contextos cotidianos, como una compra en el supermercado.

La empatía también es muy importante, la cual consiste en intentar comprender el estado emocional de otra persona sin necesidad de vivir exactamente la misma situación. Para quienes trabajan durante horas de cara al público, un comentario amable puede representar una pausa agradable.

Contagio emocional

La psicología también ha estudiado cómo las emociones positivas pueden propagarse entre las personas. Una sonrisa, un agradecimiento o una conversación breve pueden mejorar el estado de ánimo de quien los recibe y, al mismo tiempo, esa persona puede transmitir esa actitud positiva a otros clientes o compañeros.

Aunque la empatía y el contagio emocional comparten varias características, en realidad se trata de dos fenómenos distintos. Para diferenciarlos es necesario atender a una característica fundamental: la autonomía de la emoción. Esta cualidad está presente en la empatía, pero no en el contagio emocional. La autonomía hace referencia a la capacidad de la persona para distinguir entre sus propias emociones y las que está experimentando la otra persona.

Así, cuando sentimos empatía, somos capaces de ponernos en el lugar del otro, comprender el alcance de sus emociones y mantener la conciencia de que esos sentimientos pertenecen a la otra persona. En cambio, el contagio emocional constituye un proceso automático en el que, como se ha explicado anteriormente, se produce una sincronización involuntaria con las emociones y el comportamiento de otro individuo.

Rasgos de personalidad

Las personas que hablan con los cajeros en el supermercado suelen mostrar un elevado nivel de inteligencia emocional. No sólo son capaces de iniciar una conversación en distintos contextos y circunstancias, sino que también demuestran empatía hacia los demás, comprendiendo que muchos trabajadores pueden sentirse cansados, estresados o poco valorados al finalizar su jornada. Además, detenerse unos instantes para conversar y establecer contacto visual demuestra una buena capacidad para desenvolverse con comodidad en diferentes situaciones sociales.

A esto hay que sumar con otras personas durante su jornada laboral refleja una conducta prosocial, caracterizada por el interés por el bienestar ajeno. En ocasiones, unas pocas palabras amables o una breve conversación pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo de quien las recibe y hacer más agradable un momento de su día. Más allá de poner en práctica sus habilidades sociales, estas personas buscan generar una interacción positiva con quienes les rodean.

Finalmente, estas personas no suelen anticipar escenarios negativos ni cuestionar constantemente lo que van a decir antes de hablar. Afrontan las interacciones con desconocidos de manera natural y relajada, lo que facilita que la conversación se desarrolle con fluidez. Esta facilidad para relacionarse también repercute positivamente en su bienestar, ya que las experiencias sociales satisfactorias aumentan la confianza para futuras interacciones.

Aunque una breve conversación en la caja del supermercado pueda parecer un gesto cotidiano sin demasiada importancia, desde la psicología se considera que este tipo de interacciones refleja habilidades como la empatía, la confianza social, la conciencia del entorno y la capacidad para establecer vínculos positivos con los demás.