La Policía y la Guardia Civil coinciden: «Es la típica marca en la puerta que te avisa de que te ven a entrar en cualquier momento»

Una de las técnicas más conocidas que utilizan los delincuentes para comprobar si una vivienda está vacía consiste en colocar lo que se conoce como «testigos». Existen diferentes tipos y, en muchos casos, son tan pequeños y discretos que pueden pasar desapercibidos si no se presta atención. Por este motivo, la Policía Nacional ha alertado en distintas ocasiones sobre este método utilizado para detectar viviendas desocupadas.

Los testigos son pequeñas marcas o elementos que los ladrones colocan en las puertas, como piezas de plástico, hilos de pegamento o pequeños trozos de papel. Normalmente se sitúan entre la puerta y el marco, de manera que puedan comprobar fácilmente si la puerta se ha abierto y, por ende, si alguien ha entrado o salido de la vivienda. El método es sencillo: los delincuentes colocan el testigo y vuelven después de un tiempo para comprobar si sigue en la misma posición. Si permanece intacto, quiere decir que la vivienda podría estar vacía.

Alerta por los testigos en la puerta de casa

«Si al volver de vacaciones encuentras un hilo de silicona en el marco de la puerta o una pequeña pieza de plástico como esta, presta atención: podría ser una señal utilizada para comprobar si la vivienda está vacía.

Los ladrones pueden colocar estos pequeños elementos de forma discreta para comprobar si la puerta se abre. Si después de varios días siguen en el mismo lugar, podrían interpretar que nadie ha entrado ni salido de la vivienda y que esta se encuentra desocupada.

Por eso, si al regresar de vacaciones encuentras algo extraño en el marco de tu puerta, no lo ignores ni lo retires sin más. Comprueba la situación y, si sospechas que puede tratarse de una señal de marcaje, avisa a la policía. Si te ocurre, llama al 091».

Además de los testigos de silicona o de plástico, los delincuentes pueden recurrir a otros tipos de marcas para comprobar si una vivienda está ocupada. Para ello, pueden utilizar lápices, bolígrafos, punzones, tizas o incluso spray, realizando pequeñas señales que pueden pasar completamente desapercibidas. En muchos casos, estas marcas miden menos de un centímetro y se colocan en puntos poco visibles de la puerta, el marco o sus alrededores, donde resultan difíciles de detectar a simple vista. El objetivo es el mismo: dejar una señal que permita comprobar posteriormente si ha habido movimiento en la vivienda.

Las marcas que pueden aparecer en la puerta tienen diferentes significados:

Entre las señales que se han descrito aparecen símbolos como la «X», que tradicionalmente se ha relacionado con una vivienda que quedará vacía durante un periodo de vacaciones. Una variante de esta marca, rodeada por un círculo, se interpreta como una indicación de que los propietarios volverán pronto.

Una línea que conecta dos óvalos significa que la vivienda se considera un posible objetivo, y determinadas marcas adicionales indican la presencia de objetos de valor.

Un rombo se asocia con una casa desocupada; un círculo, con una zona sometida a vigilancia; y un triángulo, con un domicilio que ya habría sido objeto de un robo.

Cuando la señal es un círculo, normalmente dibujado con tiza blanca o roja, se ha relacionado con una advertencia dirigida a otros delincuentes. Su significado es que la zona donde se encuentra la vivienda está vigilada por la Policía.

El problema de las cerraduras obsoletas

«Es una cifra que puede sorprender, pero, en España, más del 80% de las cerraduras de puertas de entrada a casa están obsoletas. Lo vemos a diario en la profesión. Muchas personas solo piensan en cambiar la cerradura cuando se estropea, no cuando ha quedado desfasada o ya no ofrece la protección suficiente. A veces, hacer las cosas bien desde el principio permite que la inversión dure mucho más. El problema es que hay gente que se gasta 1.500 euros en un teléfono móvil y, en cambio, escatima en la seguridad de la puerta de su casa. Mientras exista ese pensamiento, no vamos bien», alerta Jesús González, presidente del Gremi de Serrallers de Catalunya, en conversación con La Vanguardia.

Las cerraduras invisibles o electrónicas son un refuerzo adicional de seguridad cuando se combinan con otros sistemas de protección, como una cerradura de seguridad con sistemas antibumping, antitaladro y antiganzúa, instalada en una puerta acorazada y acompañada de un escudo de alta seguridad.

Una de sus principales características es que las cerraduras invisibles no tienen un bombín al que se pueda acceder desde el exterior, por lo que no se pueden manipular de la misma manera que una cerradura tradicional. Su apertura se realiza mediante un mando a distancia que debe llevar consigo el propietario. Además, determinados modelos incorporan sistemas de codificación que dificultan que se puedan abrir mediante métodos convencionales.