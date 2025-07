La playa de España con la que alucinan todos en EEUU: comparan su arena con palomitas de maíz

España es un país que sorprende con sus paisajes, su cultura y su increíble variedad de playas. Desde la costa peninsular hasta los rincones más escondidos de sus islas, el litoral español alberga tesoros que todo el mundo debería conocer al menos una vez en la vida. Son muchos los que piensan que ya lo han visto todo cuando se trata de arena, pero hay lugares que desafían la lógica, incluso la imaginación. Entre esos lugares, hay una playa que ha dejado boquiabiertos a miles de turistas por su arena que se asemeja a palomitas de maíz, y recientemente, también a los medios estadounidenses.

En el norte de Fuerteventura, una de las islas más tranquilas del archipiélago canario, existe un rincón costero que destaca por un fenómeno geológico absolutamente singular. Se trata de la playa del Bajo de la Burra, también conocida como la Playa de las Palomitas. Lo curioso de este lugar no es el agua cristalina ni sus paisajes volcánicos, sino su arena: un conjunto de diminutos fragmentos blancos que, al mirarlos de cerca, parecen recién salidos de una bolsa de palomitas de maíz. Y no, no es una ilusión óptica.

La curiosa playa con arena que parece palomitas de maíz

⚠️ LEER LA DESCRIPCIÓN ¿Sabías que hay en España una playa donde su arena parecen palomitas? Es la Playa del Bajo de la Burra y se encuentra en la isla de Fuerteventura (Canarias) Estas formaciones únicas, conocidas como rodolitos, requieren al menos 50 años para desarrollar su peculiar estructura. Al morir y ser arrastradas por el mar hacia la orilla, la erosión del agua contribuye a que adquieran esta forma tan característica. ⚠️¡Está terminantemente prohibido sacar las "Palomitas" de la playa! En la entrada encontraréis un cartel con la siguiente advertencia "No son palomitas, déjalas en su hábitat». Promovamos un turismo responsable y sostenible. La fotografía es el mejor recuerdo. Por favor, respetad el entorno.

Aunque su aspecto engañe, lo que cubre esta playa no son piedras, ni corales, ni restos volcánicos. Son algas calcáreas. Los rodolitos son organismos marinos que crecen lentamente (a un ritmo de apenas un milímetro por año) bajo el agua. Están formados por carbonato cálcico, y cuando mueren, el movimiento del mar los arrastra hasta la orilla.

Ahí, el sol, el viento y el oleaje se encargan de erosionarlos poco a poco, hasta dejarlos con ese aspecto redondeado, poroso y blanquecino que recuerda tanto a las palomitas de maíz. Algunos de estos rodolitos tienen más de 4.000 años de antigüedad, según datos de Turismo de Canarias, y forman parte de un ecosistema marino extremadamente frágil.

La Playa del Bajo de la Burra es diferente a cualquier otra. Se encuentra en una zona relativamente aislada, sin grandes urbanizaciones cerca, lo que la hace aún más especial. Desde lejos, ya sorprende su color blanco brillante, en contraste con el negro volcánico del paisaje circundante y el azul intenso del Atlántico. Al caminar sobre los rodolitos, se siente como si uno estuviera pisando una alfombra de pequeñas piedras suaves y ligeras.

El mar suele tener bastante oleaje, por lo que no es el lugar más adecuado para nadar. Aun así, es perfecta para pasear, hacer fotos, observar el paisaje o simplemente sentarse a disfrutar del silencio y la brisa marina.

Un entorno que necesita protección

Desde su salto a la fama, la Playa de las Palomitas ha estado bajo una presión constante. Muchos visitantes comenzaron a llenar sus bolsillos con estas «palomitas». El problema es que estos rodolitos no se regeneran fácilmente: se forman muy lentamente, y cada fragmento que se extrae es una pequeña parte del ecosistema que se pierde para siempre.

Las autoridades canarias y diversas organizaciones han empezado a tomar medidas para concienciar sobre este problema. Se han instalado señales que piden explícitamente no llevarse material de la playa, y se han lanzado campañas en redes sociales para frenar el expolio.

¿Cómo llegar?

Esta playa cuya arena se asemeja a palomitas de maíz se encuentra en el extremo norte de Fuerteventura, entre las localidades de Corralejo y Majanicho. No existe transporte público hasta allí, por lo que la mejor forma de llegar es en coche o en bicicleta. Desde Corralejo, hay unos cinco kilómetros de pista de tierra. Es recomendable ir en un vehículo preparado para caminos no asfaltados, aunque muchos lo hacen también caminando como ruta de senderismo.

El trayecto es parte del encanto: el paisaje volcánico, desértico y casi lunar de esta parte de la isla ofrece una experiencia diferente. Otra opción es visitar la playa del Hierro, que también presenta rodolitos, aunque en menor cantidad. Allí, además, es frecuente ver a surfistas aprovechando las fuertes olas de la zona.