Pintas a 2,50 euros y playas naturales: el país europeo que se ha convertido en la obsesión de los británicos

Montenegro, el pequeño país balcánico que limita con Albania, Serbia, Bosnia-Herzegovina y el mar Adriático, se ha convertido en un país europeo cada vez más codiciado por los turistas británicos. Conocido por sus paisajes de montaña, ciudades medievales y playas cristalinas, ofrece un equilibrio perfecto entre belleza natural y precios accesibles. Uno de sus principales atractivos es, sin duda, su litoral. Aunque apenas tiene 293 kilómetros de costa, alberga una gran cantidad de playas naturales, muchas de ellas prácticamente vírgenes.

El coste de la vida es otro factor que ha impulsado la popularidad de este destino. Por ejemplo, una pinta puede costar apenas 2,50 euros, mientras que comer en un restaurante local ronda los 10-15 euros por persona. Esto convierte a Montenegro en un país especialmente atractivo frente a otros lugares de Europa, donde los precios se han disparado en los últimos años.

El mejor itinerario de 6 días para conocer Montenegro si es tu primer viaje a este país. Día 1: Llegamos al Aeropuerto de Podgorica ✈️. Recorremos la ciudad y visitamos la Catedral de la Resurrección de Cristo ⛪. Día 2: Bus a Kotor 🚌. Pasamos el día en el casco antiguo y visitamos la Catedral de San Trifón 🏰. Día 3: Excursión a las Islas de Nuestra Señora de las Rocas 🏝️. Visitamos la Fortaleza de San Juan y el Parque Nacional Lovćen 🌳. Día 4: Traslado a Budva 🚗. Recorremos la Ciudad Vieja y nos relajamos en las playas Mogren 🌊. Día 5: Excursión a la Isla de Sveti Stefan 🏝️. Visitamos el Parque Nacional Skadar Lake y el Monasterio de Ostrog 🕍. Día 6: Volvemos a Podgorica en bus 🚌 para tomar nuestro vuelo de regreso ✈️.

Budva, conocida como la «Riviera de Montenegro», es uno de los principales atractivos del país. Su casco antiguo, rodeado de murallas medievales, combina calles estrechas con plazas llenas de restaurantes, bares y tiendas. A pocos kilómetros se encuentran playas como Mogren y Slovenska, donde disfrutar de aguas cálidas y paisajes impresionantes sin las aglomeraciones de destinos más masificados.

Otro de los encantos del país es Kotor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su bahía, considerada una de las más espectaculares del mundo, está rodeada de montañas escarpadas que parecen proteger la ciudad. Los visitantes pueden recorrer sus murallas, subir al castillo de San Juan y perderse por sus calles empedradas llenas de historia.

Mientras, el Parque Nacional Durmitor, con sus picos de más de 2.500 metros de altura, lagos glaciares y bosques densos, es ideal para el senderismo, el rafting o el esquí en invierno. El cañón del río Tara, el más profundo de Europa, ofrece experiencias únicas para los amantes de la aventura, incluyendo puentes colgantes y rutas de rafting de fama internacional.

Montenegro no sólo atrae por sus precios y playas, sino también por la autenticidad de su entorno. A diferencia de otros destinos mediterráneos saturados por el turismo masivo, el país mantiene intacta su esencia, con pueblos que conservan tradiciones centenarias y mercados locales donde se venden productos frescos y artesanías. El crecimiento del turismo en Montenegro ha llevado al gobierno a invertir en infraestructura, mejorando carreteras, puertos y servicios turísticos sin perder la identidad del país.

Clima

En el litoral, el clima es típicamente mediterráneo, con veranos cálidos y secos que alcanzan los 30 °C, mientras que los inviernos son suaves, con temperaturas que rara vez bajan de los 5 °C. En contraste, el interior montañoso presenta un clima continental, con inviernos fríos y veranos más frescos. La mejor época para visitar la costa es entre mayo y septiembre, mientras que los amantes de la naturaleza y la montaña suelen preferir la primavera y el otoño.

Gastronomía

La gastronomía montenegrina combina influencias mediterráneas y balcánicas. Entre los platos más tradicionales se encuentran el cevapi, pequeñas salchichas de carne a la parrilla servidas con pan plano, y el pršut, un jamón curado similar al prosciutto italiano. Las sopas, guisos y quesos artesanales completan una oferta culinaria variada, mientras que el aceite de oliva y los vinos producidos en viñedos locales aportan un toque mediterráneo.

En resumen, Montenegro se ha consolidado como un país europeo ideal para los turistas británicos por múltiples razones: precios accesibles, playas naturales, patrimonio histórico, gastronomía auténtica y un entorno que combina costa y montaña. Con un clima mediterráneo, una oferta cultural y de ocio amplia y un coste de vida asequible, Montenegro se proyecta como uno de los destinos estrella para viajeros que buscan descubrir un rincón del mundo menos conocido pero igualmente fascinante.