La petición de la Policía Nacional que afecta a todos los españoles: es importante si no quieres que te roben

Según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en España se produce un robo en viviendas cada 15 minutos, especialmente en regiones como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Cataluña. Si bien es cierto que en la última década las cifras han disminuido considerablemente, los delitos se han vuelto más sofisticados, con el uso de técnicas como las ganzúas especializadas, los inhibidores de frecuencia o el bumping. Al contrario de la creencia popular, la mayor parte de los robos no se producen de noche, sino de día, cuando muchas personas se van a trabajar y las viviendas están vacías, señala la Policía Nacional.

Un dato que resaltan las autoridades es que casi el 50% de los robos se llevan a cabo sin forzar la puerta de entrada. En este contexto, la Policía Nacional, a través de redes sociales como X (antes Twitter) advierten de la importancia de las medidas básicas de prevención. La mayoría de los ladrones buscan aquellas viviendas con cerraduras obsoletas o puertas mal cerradas a las que pueden acceder con relativa facilidad.

La prevención, clave para frenar los robos en viviendas

Desde la Policía Nacional insisten: uno de los fallos más habituales es confiar única y exclusivamente en el resbalón de la puerta, sobre todo cuando se sale a hacer un recado o se está dentro de casa. Cuando una puerta no se cierra con llave, ésta se puede abrir en cuestión de segundos sin necesidad de utilizar técnicas demasiado sofisticadas.

«Cuando nos vamos de vacaciones y siempre que salgamos de casa aunque sea por unos minutos, debemos accionar la cerradura de la puerta de la vivienda con todas las vueltas de la llave para evitar que puedan acceder con el conocido método del resbalón (introducir una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura). Debemos recordar también cerrar todas las puertas en el caso de viviendas unifamiliares, como son aquellas que dan acceso a sótanos, garajes o jardines, así como las ventanas», señala la Policía Nacional.

Otro de los aspectos que destaca el cuerpo es el uso de las redes sociales. En plena era digital, es muy frecuente compartir todos los datos acerca del viaje, e incluso publicar fotos o vídeos en tiempo real desde otra ciudad. La recomendación es clara: esperar a llegar a casa para compartir todo el contenido de las vacaciones.

En los últimos años, han surgido distintos métodos utilizados por los ladrones para comprobar si las casas están vacías. Uno de los más simples, y al mismo tiempo efectivos, consiste en colocar «testigos» de plástico en la puerta de entrada. Si pasados unos días el «testigo» continúa en el mismo sitio, saben que nadie ha accedido al interior de la vivienda. Por este motivo, las autoridades aconsejan revisar la puerta de entrada cada cierto tiempo. Ante cualquier elemento sospechoso o marca extraña, lo más prudente es llamar a las autoridades.

«En el caso de que a pesar de todo, a la vuelta de vacaciones se encuentre abierta o forzada la puerta de la vivienda, en ningún momento se debe entrar ni manipular nada debiendo llamar de inmediato al 091. Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos sustraídos, resulta conveniente tener elaborado previamente un listado con los objetos electrónicos que tengamos en casa y sus correspondientes números de serie», concluye el cuerpo policial.

Siempre que salgas de casa no olvides cerrar con llave, si solo cierras con el #resbalon se lo pones muy fácil a los ladrones. Se precavido y evitarás hacernos una visita para denunciar el robo de tu casa.#RobosenDomicilios pic.twitter.com/AHA2UugJYu — Policía Nacional (@policia) February 2, 2019

‘Consejos seguridad para la prevención de robos en domicilios’

En la misma línea, la Guardia Civil ha publicado una guía de «Consejos seguridad para la prevención de robos en domicilios», en la que se incluyen una serie de recomendaciones: