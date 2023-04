Un periódico inglés se enamora de esta ciudad de España: la más bonita

El precio de los vuelos y los hoteles está por las nubes y son muchas las personas que no se plantean salir de España para hacer turismo estas vacaciones. Sin embargo ese no es un problema porque en nuestro país tenemos una gran cantidad de destinos que merecen la pena y que son perfectos para hacer turismo nacional. Si bien, tenemos tantos lugares donde elegir que a veces puede ser un poco complicado. Sin embargo, el periódico británico ‘Daily Mail’ ha elegido la que considera la ciudad más bonita de España y no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla ni Málaga. Se trata de Murcia, que, a pesar de ser una de las ciudades menos visitadas del territorio nacional, merece muchísimo la pena.

Con casi medio millón de habitantes, la ciudad de Murcia está situada en un enclave estratégico, a solo 40 kilómetros de distancia del mar Mediterráneo. De su patrimonio histórico-artístico destaca la Catedral de Santa María, que se encuentra en pleno casco antiguo.

¿Qué ver en Murcia?

La Plaza del Cardenal Belluga es uno de los principales enclaves de la localidad, donde se encuentran el Ayuntamiento y la Catedral de Santa María con su impresionante fachada barroca. El templo alberga en su interior la capilla de los Vélez, una rejería gótica del siglo XV y un coro del siglo XIX.

El Real Casino de Murcia es uno de los edificios más emblemáticos. Se trata de un casino cultural cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. La visita es muy interesante, ya que permite conocer de primera mano estancias como el Patio Árabe, la Gran Galería y el Salón de Baile.

El Museo Convento de Santa Clara es otra de la visitas imprescindibles en la ciudad. Se encuentra en un antiguo palacio árabe del siglo XII, que se convirtió en alcázar de los reyes cristianos y finalmente pasó a ser un convento de las monjas clarisas.

En el Puente Viejo, también conocido como Puente de los Peligros, antiguamente la gente se santiguaba ante la imagen de la Virgen de los Peligros para que no se los llevara la riada. Justo enfrente se encuentra la pasarela del Malecón que conecta con los Jardines del Paseo del Malecón, un lugar estupendo para pasear.

Pueblos más bonitos de la región

Además de conocer la ciudad más bonita de España según el ‘Daily Mail, puedes aprovechar el viaje para visitar los pueblos más bonitos: