Peligro máximo: llegan las medusas ‘huevo frito’ a esta zona de España

Con la forma de un huevo frito, transparentes y pequeñas, las medusas están invadiendo las playas españolas. Cada año son muchas las picaduras diarias que sufren los bañistas, pero este año se alerta de este nuevo tipo de medusa, que sin embargo no ha poblado todas las playas de nuestro país por igual. Sin embargo, e l turismo es uno de los principales motores de la economía española, y la proliferación de medusas es un tema de gran preocupación para las autoridades, los residentes y como no, los turistas. Por ello será bueno conocer más sobre las medusas ‘huevo frito’ y la zona de España a la que han llegado.

Llegan las medusas ‘huevo frito’ a esta zona de España

El término medusas ‘huevo frito’ se utiliza para describir a las medusas de la especie Cotylorhiza tuberculata. Estas medusas se caracterizan por ser de gran tamaño y por tener esa apariencia peculiar, con forma de huevo frito y tentáculos largos y finos, por lo que son sin duda un fenómeno llamativo que no pasa desapercibido y que ya ha provocado que muchos bañistas se hayan alarmado ante su presencia en el Mar Menor, zona en la que no dejan de aparecer día tras día y además, en gran cantidad.

Riesgos de las medusas ‘huevo frito’

De hecho, muchos bañistas se han quejado ante la proliferación de estas medusas, hasta el punto de que la Región de Murcia ya ha dado la voz de alarma, aunque cabe añadir que no son un tipo de medusa peligrosa para los humanos, dado que a diferencia de otras especies, no poseen tentáculos urticantes que puedan causar picaduras dolorosas.

Sin embargo, sí que resultan algo molestas por la gran cantidad que podemos encontrar estos días, pero ¿a qué se debe que el Mar Menor se haya llenado este verano de las llamadas medusas ‘huevo frito’? Parece que todo radica en una combinación de factores, entre los que destacan el aumento de las temperaturas en el mar debido al cambio climático y también, la transparencia de este que hace que sean más visibles.

Esto es lo que se explica desde los informes de la Dirección General de Pesca y la Universidad de Murcia, publidado publicado por la web de CanalMarMenor, en el que se menciona además que una de las medidas que se han tomado es la instalación de «redes antimedusa». Si embargo el documento señala que sería una solición «contraproducente» e incluso que tendría que considerarse «desaconsejable» en términos de preservación de este tipo de medusas, que por otro lado, y según explica el portavoz de Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), se trata de un tipo de animal que «comporta un buen síntoma en términos de recuperación del ecosistema».