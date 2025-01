Parece Groenlandia pero Trump no quiere conquistarla: la inhóspita región donde no necesitas visado

Los amantes de la naturaleza soñamos con visitar los lugares más remotos del planeta. Por ello, un lugar que tenemos marcado es Groenlandia. Sin embargo, Noruega cuenta con una región todavía más inhóspita y que aún no ha llamado la atención de Trump. Además, no necesitas un visado para acceder.

Noruega cuenta con ciudades con un clima extremo y tradiciones de lo más curiosas, pero también hay zonas muy atractivas para disfrutar de las temperaturas extremas, los cielos despejados y la fauna local.

La región de Svalbard es un buen ejemplo de ello. Además, este rincón helado de la Tierra cuenta con un Tratado especial, que te ayudará a viajar al archipiélago.

Svalbard: el territorio sin fronteras donde no necesitas visado

A diferencia del resto de Noruega, Svalbard no está sujeto a las leyes de inmigración habituales. Ni siquiera para los europeos.

Según el Tratado de Svalbard, firmado en 1920 por más de 40 países, cualquier ciudadano de los estados signatarios tiene el derecho de establecerse y trabajar en este archipiélago sin restricciones.

Sin embargo, hay un matiz importante: aunque no necesitas visado para residir en Svalbard, sí requieres un visado Schengen para pasar por el territorio continental de Noruega, ya que la conexión principal es a través de Oslo o Tromsø.

No obstante, como ciudadano de la Unión Europea esto no te va a suponer ningún tipo de problema y podrás acceder a la región de Svalbard sin inconvenientes. Puedes consultar más información aquí.

Las razones para emigrar a esta extraña ciudad de Noruega

Noruega ofrece oportunidades de trabajo increíbles y con salarios altos, pero si eres un amante de la naturaleza quizás lo que necesitas es buscar una región con unas condiciones únicas. Para ello, la mejor alternativa es Svalbard.

Aunque es una región con unas condiciones extremas, allí viven casi 3.000 personas, tiene dos guarderías, un colegio y una universidad. Eso sí, la población de osos aventaja a la de humanos: ellos sí que superan los tres millares de individuos.

Una de las particularidades más sorprendentes de Svalbard es que los habitantes están obligados por ley a llevar un arma para protegerse de los osos polares. Por ello, si no llevas encima una escopeta fuera del área metropolitana de Longyearbyen corres el peligro de ser multado. Si eres turista, la única alternativa es ir acompañado de un guía o residente local que sí lleve el arma.

Esta medida es lógica si tienes en cuenta que los osos son un animal muy peligroso, y especialmente agresivo si está hambriento. Eso sí, portar un rifle no te da derecho a disparar sin justificación, según las leyes de Svalbard.

Los osos están fuertemente protegidos y si disparas te harán una investigación muy completa, para descubrir si actuaste en defensa propia o estabas haciendo cosas que no debías.

En esta región de Noruega puedes vivir sin visado, pero tienes prohibido morirte

En el hospital de Longyearbyen no utilizan el idioma oficial (noruego) sino que la lengua de uso es el inglés. Además, no están preparados para atender partos, por lo que para tener hijos las mujeres deben irse a alguna ciudad cercana, dentro del territorio continental. Esto ha provocado que técnicamente no haya nacimientos en Svalbard.

Por otra parte, morirse en Longyearbyen está absolutamente prohibido. De hecho, su cementerio no ha recibido nuevos cadáveres desde 1950. El objetivo es que los cuerpos no atraigan a los osos o que, debido a la congelación, se puedan transmitir enfermedades infecciosas. El permafrost o hielo permanente del subsuelo de esta región impide que los restos humanos se descompongan.

Eso ha provocado que los enfermos terminales tengan que ser trasladados obligatoriamente a otros puntos de Noruega, donde también tienen que ser inhumados. No obstante, la ley sí que permite a la familia incinerar el cadáver y esparcirlo en ciertas zonas de la ciudad.