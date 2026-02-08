¿La palabra ‘guion’ en español lleva tilde? La respuesta de la RAE no admite debate y deja perplejos a todos

Incluso la gente que escribe con mucha corrección puede cometer errores. Especialmente por tildes y extranjerismos que no sabemos cómo adaptar. Por suerte, ahí está la Real Academia Española (RAE) para aclararlo.

Por ejemplo, es el caso de los monosílabos y especialmente de palabras como guion. Algunos piensan que al ser agudas y acabadas en vocal más -n deben llevar tilde. Es un error: guión es incorrecto.

Tanto la RAE como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) han aclarado que los monosílabos como guion no deben acentuarse en ningún caso.

Por qué ‘guion’ nunca lleva tilde en español, según la RAE

Para aplicar correctamente las reglas de acentuación gráfica del español, primero es imprescindible dividir las palabras en sílabas.

Y aquí está el núcleo del problema. En las palabras que contienen secuencias de vocales, es necesario determinar si esas vocales forman un diptongo, un triptongo o un hiato. El conflicto surge porque no todos los hablantes pronuncian esas combinaciones del mismo modo.

Precisamente para evitar una ortografía caótica, la RAE fijó en 1999 una serie de convenciones obligatorias. Según estas normas, determinadas combinaciones vocálicas se consideran siempre diptongos o triptongos a efectos ortográficos, independientemente de cómo se pronuncien.

Entre ellas se encuentra la unión de una vocal cerrada átona (i, u) con una vocal abierta tónica (a, e, o), como ocurre en guion.

Por ese motivo, guion se considera monosílaba a efectos ortográficos. Y los monosílabos, salvo los que llevan tilde diacrítica, no se acentúan gráficamente. Da igual que muchos hablantes la pronuncien como bisílaba (gui-ón): la escritura debe ajustarse a la norma común.

Por qué mucha gente se confunde y cree que la RAE acepta ‘guión’

Guión es incorrecto en español, pero alguien que no esté actualizado puede caer en el error de escribirlo con tilde. Y es que hasta hace bien poco su acentuación era válida.

Hasta la Ortografía de 2010, la RAE permitía que quienes pronunciaran estas palabras como bisílabas pudieran mantener la tilde. Sin embargo, esa opción fue eliminada para preservar el principio de unidad ortográfica.

Además, esta norma es puramente ortográfica. No obliga a nadie a cambiar su forma natural de pronunciar estas palabras

Otros monosílabos que no llevan tilde en español, pero que nos confunden

Hay palabras como póker que siempre deben llevar tilde, ya que no usarla sería un error por imitación de la forma inglesa poker. En el caso de los monosílabos ocurre al contrario: nunca llevan en español.

Aun así, hay palabras que pueden confundirse. Por ejemplo, ocurre con truhan ya que muchos no se dan cuenta de que sólo está compuesta por una sílaba. Por tanto, truhán es incorrecta.

Así lo ha dicho en el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) y así aparece recogido en el Diccionario de la lengua española (DLE).

Hay que saber si las vocales contiguas forman un diptongo, un triptongo o un hiato. El problema es que no todos los hablantes pronuncian estas secuencias de la misma manera.

En truhan, la secuencia ua se considera diptongo desde el punto de vista ortográfico. Esto implica que la palabra se clasifica como monosílaba a efectos de acentuación, aunque muchos hablantes la pronuncien en dos sílabas.