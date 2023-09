Olvídate de tender los días de lluvia: hay un truco para secar la ropa al instante con tu lavadora

Estamos ya en otoño, y eso significa que el mal tiempo comenzará a llegar próximamente, con días de lluvia que serán más o menos dependiendo de en qué zona del país vivas pero que sin duda pueden afectar a tu día a día en diferentes rutinas, como por ejemplo a la hora de tender la ropa para que se seque. Hoy te desvelamos un trucazo para secar la ropa en la lavadora sin necesidad de tenderla, algo que te vendrá de perlas especialmente en los días de lluvia… ¡te va a cambiar la vida!.

Los trucos son un recurso excelente para hacer una gran variedad de tareas en el hogar, y en los últimos años se han convertido además en un contenido increíblemente provechoso en las redes sociales, sobre todo en algunas como TikTok o Instagram, donde muchos trucos caseros acumulan millones de reproducciones y se hacen tan virales que dan la vuelta al mundo gracias a su particularidad.

El truco para secar la ropa en la lavadora que tienes que conocer

Secar la ropa se puede convertir en una verdadera pesadilla si no tienes secadora, ya que no en todos los hogares hay un espacio en el que poder tenderla, por lo que hay que ingeniárselas para hacerlo y que la ropa se pueda secar de forma adecuada antes de que pase por la plancha o se vaya al armario, según el caso. La secadora es sin duda la mejor opción para secar la ropa de forma rápida y eficaz, pero no en todos los hogares hay espacio o presupuesto para tener una, así que en esos casos se suele recurrir a tendederos, que cuando están en el exterior pueden limitar bastante las posibilidades cuando llueve, por ejemplo.

Y cuando de buscar opciones para secar la ropa se trata, en la lavadora hay una función que puede ayudarte muchísimo y que se convertirá en un trucazo de éxito al que querrás recurrir cada vez que laves la ropa. El centrifugado es una de las diferentes etapas del ciclo de lavado a máquina, una función que tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad posible de agua de la ropa antes de que la saques, y lo cierto es que elimina una gran cantidad de agua, pero no toda. O al menos no si no pones en práctica este truco.

Básicamente, el centrifugado lo que hace es reducir el tiempo de secado posterior de la ropa al eliminar la mayor parte de agua, y hay un truco con el que lograrás que se elimine aún más, algo tan simple y fácil de llevar a cabo como meter una toalla seca dentro de la lavadora justo antes de que comience el centrifugado. Justo cuando metas la toalla, cierra bien la puerta de la lavadora para que pueda iniciarse el centrifugado, y esa toalla, al estar seca, absorberá la mayor cantidad de agua posible de toda la que tiene la ropa, eliminando además la humedad que se forma en el interior del tambor.

Si pones este truco en práctica al secar la ropa, verás que sale de la lavadora prácticamente seca.