Cuando se trata de pueblos malditos o pueblos que están envueltos en un halo de misterio, España tiene algunos «referentes» como por ejemplo el pueblo de Belchite en Zaragoza, o también el de Ochate, y aunque se han dicho muchas cosas sobre este pueblo en Burgos, lo cierto es que pocas se han demostrado o no se sabe si son verdad o no. Descubramos más ahora sobre Ochate, el pueblo rural maldito de España y si toda su historia es o no real.

Ochate, el pueblo rural maldito de España

Se dice que las guías turísticas más aclamadas no suelen incluir a este pueblo español entre los itinerarios de viaje recomendados de nuestro país. El motivo son los muchos elementos sobrenaturales que parece que se han producido en Ochate, pero no sólo eso si tenemos en cuenta que se desconocen los orígenes de este pueblo, ahora en ruinas, por lo que todo lo que se sabe se refiere, sobre todo, al período posterior a su abandono.

Sin embargo, para los entusiastas de lo sobrenatural Ochate es sí o sí un lugar que se debe visitar debido a los supuestos fenómenos paranormales que han azotado a este pueblo de la provincia de Burgos, en el noreste de España. Como decimos, no está claro su origen aunque investigando un poco hemos averiguado que por lo visto se estableció como población en 1134 aunque con el nombre de Goate, que por lo visto significa «Puerta de los espíritus» o también «Puerta al cielo» o «Puerta hacia arriba».

Poco más sabemos sobre ese «primer» Ochate, del que sí que podemos decir que está situado en el municipio de Condado de Treviño, a 33 km de Miranda de Ebro y 14 de Vitoria y que además no es de fácil acceso. Dejando el coche fuera del pueblo, es necesario continuar a pie por un camino de tierra hasta encontrarse frente a la torre de la ciudad y los pocos edificios que quedan en la localidad.

Los fenómenos paranormales en Ochate

Pero , ¿Qué sabemos realmente sobre los fenómenos en este lugar ? El pueblo fue abandonado a principios del siglo pasado pero las razones no están claras. Algunos hablan de grandes epidemias que se han sucedido una tras otra y que han exterminado a gran parte de la población haciendo huir a la parte restante, pero lo cierto es que ningún documento histórico parece confirmar esta tesis.

La hipótesis más acreditada, y ciertamente menos misteriosa, sin embargo, se refiere a una despoblación paulatina debida a la voluntad de las personas de abandonar el medio rural para trasladarse a la ciudad. Del pueblo no queda casi nada, quedan en pie la torre de la Iglesia de San Miguel, unos muros perimetrales y una casa ruinosa.

Un pueblo, hoy, anónimo y casi inexistente que sin embargo ha sido sacado a la luz por unos fenómenos paranormales . La revista Mundo Desconocido , en los años 80, a través de un reportaje sacó a la luz los testimonios de la presencia de un OVNI en la zona completo con fotografías. Aunque las imágenes fueron cuestionadas, la fama de Ochate ya había dado la vuelta al mundo, gracias a la desaparición del párroco del pueblo sin dejar rastro alguno. Tras él, varios habitantes del pueblo corrieron la misma suerte.

En 1947, muchos juraron haber visto extrañas luces en el pueblo, las autoridades confirmaron el inexplicable fenómeno. Ese mismo año cayó un rayo en la torre de la iglesia y muchos juraron haber visto un símbolo en el edificio, que luego desapareció. En 1987, un investigador se aventuró a descubrir los misterios de Ochate, pero nunca regresó a su casa. Todos estos hechos, recogidos por la prensa, han acrecentado la reputación del lugar como pueblo maldito.

Si se trata realmente de fenómenos paranormales o de bromas destinadas a asustar a la opinión pública, no lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza, es que años después, el misterio de Ochate aún no se ha resuelto.