El nombre de niño con 7 letras que cada vez se usa más en Cataluña y no tiene traducción al castellano

Hay un nombre de niño con 7 letras que está triunfando en Cataluña, cada vez se pone más y no tiene traducción al castellano. Desde que Jordi Pujol, todo un símbolo para esta comunidad autónoma, su presidente durante más de 20 años, decidió ponerle este nombre a uno de sus seis hijos, se ha repetido en numerosas ocasiones. Para algunos es la manera de mantener la lengua catalana a salvo, no existe traducción para este nombre.

Para otros, es una forma de descubrir, esta lengua que puede acabar ofreciéndonos una serie de novedades destacadas que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es la hora de aprovechar al máximo esta lengua que puede darnos más de una sorpresa, el catalán es el origen de este tipo de nombre propio que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa. El nombre es un elemento que marca de lleno a una persona, por lo que, es importante elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades, algo que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Si estás buscando nombres, este nombre de niño con 7 letras te puede interesar.

No tiene traducción al castellano

La traducción al castellano es algo que preocupa especialmente a aquellos que no quieren ver modificado ningún nombre. De la misma forma que el efecto contrario, es decir, del castellano al español, puede sonar raro, hacer el camino al revés tampoco es una opción.

Nadie quiere que se le cambie el nombre, por lo que, habrá llegado el momento de escoger uno que es fijo. Por mucho que intentamos buscar una traducción, no existe, así que no será un problema tener que lidiar con un nombre que no nos identifica.

El nombre es el máximo nivel de identificación que puede convertirse en esencial. La elección de éste, quizás hasta el momento, no es sencilla. En especial cuando estamos ante un tipo de elemento que puede ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Tocará visualizar unos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado que fueran tan directos. Podemos elegir el nombre más original de todos, aquel que nadie más tiene o que pocas personas deben tener en este momento, el nombre catalán de 7 letras de lo más destacado en estos días.

Tiene 7 letras y es un nombre catalán

Oleguer es el nombre catalán más original de todos, ese que tiene una serie de características que debemos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de conseguir hacernos con un tipo de denominación original y sin traducción que llevan los catalanes de pura cepa.

El hijo de Jordi Pujol se llama Oleguer y es uno de los que tiene la suerte de disponer de este nombre que quizás hasta ahora no habías ni escuchado. Es el momento de empezar a crear algunos detalles que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta y pueden ser fundamentales a la hora de escoger un nombre propio como este.

Siguiendo a Bekia, este medio nos explica el origen de un nombre poco común: «Oleguer es un nombre de origen latino que significa ‘preparado para la lucha’. La personalidad de Olerguer es muy carismática y está obsesionado con que los demás le den su aprobación. Sus símbolos son la inspiración, la intuición y la superación. Es una persona que tiene una gran fuerza mental y un gran poder para seducir a los demás. No le gusta que se le contradiga ni la autoridad por parte de otras personas, por eso emplea unos medios más variados para imponerse, desde el diálogo hasta llegar a la violencia. Son unas personas que les gusta llamar la atención y siempre lo consiguen. Les encanta asumir responsabilidades, pero no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida privada. Tiene algunos defectos como su impaciencia, autoritarismo y nerviosismo que le pueden llevar a crear enemigos. Como tiene una personalidad tan exigente, es necesaria la perseverancia y concentración por parte de otras personas. Algo que todos no pueden conseguir, llegándose a quedar en un segundo plano y los puede llegar a frustrar. En etapas difíciles es una persona capaz de guiar a los demás e incluso a sí mismo. En algunas ocasiones pueden parecer erráticos porque pasan de una cosa a otra sin propósito definido».

A partir de ahora sabremos un poco más sobre un nombre cuyo santo es el 6 de marzo, un dato que quizás sea próximo a la fecha de parto y nos indique que puede ser una buena elección. Este tipo de nombre puede acabar siendo el que nos marque de cerca incluyéndolo quizás en nuestra creciente familia.