No te lo habías preguntado pero tiene sentido: el motivo por el que la taza de café viene con un plato

Hay un motivo por el que la taza de café viene con un plato y que quizás hasta ahora no has podido imaginar cuál era. El café es una de las bebidas que más consumimos, dentro y fuera de casa, por lo que debemos estar muy pendientes de cada uno de los detalles que lo rodean. Es casi como una tradición o una ceremonia que da lugar a una serie de elementos que hacen de una taza de café un pequeño placer, que viene acompañada de un plato.

Este es el motivo por el que la taza de café viene con plato

El café se sirve en taza. El motivo es para que se mantenga más tiempo caliente, eso es algo que sabemos y con lo que nos hemos acostumbrado a disfrutar. Ese café caliente, recién hecho que nos despierta por las mañanas es algo que recibimos como si fuera un auténtico placer en todos los sentidos.

Siempre hay un elemento que quizás nos sorprenda recibir cuando pedimos un café, el plato que lo acompaña debajo. Hoy en día no tiene demasiado sentido, sino que forma parte de una tradición que con el paso del tiempo se ha perdido y que quizás en algún momento recuperemos o no.

El plato cumple una función, más allá de acompañar la taza para mantener el calor, sino que es un elemento que hace unos años se usaba para poder beber antes el café. El plato conseguía que el café se enfriase a gran velocidad y de esta manera poder verlo antes.

Algo con lo que quizás no contábamos, ya que estamos acostumbrados a beber el café directamente de la taza. Lo que se hacía con el plato era verter el café para que se enfriará más rápidamente. Con lo que el café se podía beber prácticamente de inmediato si usábamos esta técnica.

El café con el plato de esta forma tiene más sentido que nunca y es un básico que no podemos separar. Aunque ya no se use de esta manera, podrás conseguir un compañero de viaje esencial, en esta práctica de relajarse con una taza de café. Actualmente usamos el plato para apoyar la cucharilla y dejar la mesa limpia o para colocar el azúcar y algún que otro dulce como un bombón con el que nos pueden obsequiar.