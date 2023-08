¡No bebas el líquido de estas conservas! Podrías tener serios problemas de salud

Seguro que en más de una ocasión, al abrir la lata de aceitunas, te has preguntado si es una buena idea beberte el líquido. Pues bien, ya te adelantamos que no lo es. No es tóxico ni se trata de una sustancia dañina porque en caso contrario las administraciones de consumo lo prohibirían. Pero esto no significa que debas beberlo.

¡Cuidado con el líquido de las aceitunas!

El líquido que se le añade a cualquier conserva tiene su propio nombre: líquido de gobierno. Su composición varía según el producto y la marca. Cada empresa tiene sus propias recetas, así que la composición del líquido de gobierno de unas aceitunas y otras puede ser muy diferente.

Por lo general, se elabora principalmente con agua y sal, aunque también suele llevar algún conservante, como la vitamina C, que figura en el etiquetado como ácido ascórbico o E300, o un antioxidante (E385). Ayuda a la adecuada conservación del producto, haciendo que mantenga sus propiedades naturales.

Además, permite que el aire ascienda a la parte superior de la lata y se pueda envasar al vacío. En el caso concreto de las aceitunas, también hace que sean más comestibles porque cuando se cogen del árbol tienen un sabor muy amargo.

Si no es tóxico ni dañino, ¿por qué no es recomendable beber el líquido de gobierno de las aceitunas? Los expertos en nutrición advierten que perjudica a la hora de absorber vitaminas y minerales.

A esto hay que sumar que es muy salado, y el exceso de sal sí es un riesgo potencial para la salud. Por lo tanto, las personas con hipertensión en ningún caso deben ingerir este líquido.

Las aceitunas contienen niveles de sodio elevados, así que las personas hipertensas deben moderar su consumo. Para reducir el alto contenido en sal, es aconsejable enjuagar las aceitunas en agua y consumir entre seis y siete aceitunas diarias.

Cabe señalar que en algunos líquidos de gobierno también hay presencia de glucosa, la cual provoca una ingesta extra de calorías sin ningún tipo de beneficio a nivel nutricional si se consume en exceso.

Los expertos señalan que estos líquidos solo aportan calorías vacías y ningún nutriente, así que recomiendan no beberlos. De todas maneras, aunque no tenga una gran capacidad alimenticia, no hay por qué deshacerse de él. Existen diferentes recetas con las que se puede aprovechar esta sustancia. Sirve, por ejemplo, para potenciar el sabor de los guisos.