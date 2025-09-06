Ni se te ocurra poner un felpudo de este color en tu casa: atrae la mala suerte con el dinero, lo dice el Feng Shui

Atrae la mala suerte con dinero tener un felpudo de este color en tu casa, algo que quizás puede acabar siendo lo que nos ha acompañado en estos días, según el feng shui. Será la hora de apostar claramente por una disciplina milenaria que ha sido capaz de darnos más de una sorpresa inesperada. Con ciertos detalles que pueden acabar marcando estos días que hasta la fecha quizás nunca hubiéremos tenido en cuenta. Es momento de conseguir que la buena suerte puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Son tiempos de buscar de la mejor forma posible, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos ha acompañado en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en consideración. Este tipo de cambios pueden acabar marcando unas jornadas que son esenciales. Por lo que, quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración determinados cambios. Podemos cambiar el felpudo de la casa para intentar atraer la abundancia que tanto necesitamos en estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni esperado.

Atrae la mala suerte con el dinero

El dinero es uno de los elementos que más tenemos en consideración, en especial en estos días en los que deberemos empezar a prepararnos para este cambio de tendencia que tenemos por delante. A la hora de ir en busca de este tipo de consejos que pueden ayudarnos a conseguir aquello que deseamos y más.

Es importante tener en consideración algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más detalles de un giro radical que puede acabar marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por este cambio que puede ser esencial.

Tener una cuenta del banco con dinero suficiente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar marcando un antes y un después. Con unos euros de más, el resultado puede acabar siendo increíble.

Son días de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos servirá para conocer una tradición milenaria que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que buscamos un equilibrio perfecto de buenas sensaciones. Hay un color que debemos eliminar de nuestra casa, en especial si lo tenemos en el felpudo según el Feng Shui.

Este color de felpudo nunca lo debes tener en casa

Es importante seguir los consejos de un Feng Shui pueden ayudarnos a conseguir una serie de detalles que serán esenciales en estos días. Los expertos de More Than Chic nos explican en su blog que: «Para ‘los chinos’ es muy importante el acto de entrar y salir de nuestras casas porque representa el paso de un estado de conciencia a otro (así que poca broma =). El acceso de nuestra casa simboliza la conexión entre el exterior (‘yang’: la calle, la luz, los ruidos…) con el interior (‘yin’: privacidad, oscuridad, tranquilidad…) y en esa transición juega un papel determinante el felpudo. Porque un felpudo no es solamente un elemento decorativo que da la bienvenida; no, un felpudo es mucho más que eso (¡reconocimiento de los derechos ‘felpudiles’ ya! 😉 El felpudo es el que se encarga de ofrecer la primera y última impresión para todos los que entran o salen de nuestra casa (contando no poco sobre nosotros y nuestros gustos, nuestros vicios y nuestras virtudes…). El que ofrece la protección de nuestro ‘chi’ a todo aquél que lo pisa. Y es también el objeto que recoge nuestra ‘desaceleración’ cuando volvemos a casa»

Nos dan además algunos consejos de expertos que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperadas, deberemos tener en cuenta estos elementos:

Nunca tengas un felpudo viejo, sucio o triste.

Predominen los colores de protección (rojo y negro).

Puestos a escoger; que sea octogonal o semicircular.

Nunca utilices un felpudo con el nombre de la familia o con el logotipo de la empresa.

Pegues tres monedas chinas atadas con un cordel rojo bajo el felpudo; sugerirán que ‘caminas sobre oro’ cada vez que pases por encima de él. Y el ‘chi’ te lo compensará 😉

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Es el momento de poner en práctica algunos cambios que pueden atraer un poco más de dinero a nuestra casa. Algo que acabará de darnos más de una alegría inesperada. Con la mirada puesta a un cambio que puede ser el que nos marcará de cerca, con una situación totalmente inesperada, podemos acabar obteniendo más de una sorpresa.