Ni informáticos ni ingenieros: ésta es la profesión donde hay más psicópatas según los expertos

¿En qué profesión hay más psicópatas? Una psicóloga experta en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales acuñando un ensayo del psicólogo británico Kevin Dutton. En este estudio se habla sobre las profesiones que eligen las personas que tienen alguna relación con la psicopatía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la profesión en la que hay más psicópatas.

Sumidos a finales de 2025, vivimos en la era del true crime y cada poco tiempo aparecen reportajes sobre este tema. Ya sea en televisión, radio, podcast o demás páginas de internet, lo cierto es que el tema de la psicopatía está de moda y por ello una influencer de las redes sociales, experta en la materia, ha publicado un vídeo en el que ha informado sobre los trabajos que eligen los psicópatas.

Para ello ha bebido de la información proporcionada en su día por el psicólogo británico Kevin Dutton, que en su día publicó un ensayo para la Universidad de Oxford que tenía por título: ‘La sabiduría de los psicópatas: todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida’. En este estudio habla sobre los trabajos que eligen las personas con tintes psicópatas, que no quiere decir que todos sean asesinos en serie.

La profesión con más psicópatas

«¿Quieres saber cuáles son las profesiones donde más abundan los psicópatas?», comienza diciendo en su vídeo Jessica, psicóloga y experta en criminología que realiza publicaciones sobre la materia en el perfil de TikTok denominado La huella del delito. «Vengo a contaros algo que he leído en el libro de la sabiduría de los psicópatas de Kevin Dutton», comienza diciendo sobre este estudio que consistía en comprobar qué profesiones atraían a las personas con un rango de psicopatía alto. «La mayoría de personas con un rango de psicopatía alto no llegan a delinquir nunca», informa.

«En el puesto número 10 están los funcionarios públicos debido a la estructura jerárquica, ya que los psicópatas suelen ser personas con pocos escrúpulos a las que les da igual ser trepadores». «Se pueden sentir cómodos pasando por encima de otras personas», informa esta experta en la materia.

«En el puesto 9 está la cocina, ser cocineros» porque «brillan en los momentos de caos y se les da bien trabajar bajo presión». En el puesto número 8 sitúa al clero «porque es puesto de poder y los psicópatas buscan tener poder en todo momento». En el puesto 7 está la Policía; «es gente que trabaja bajo presión y no se suelen poner nerviosos».

En sexta posición están los periodistas, ya que «se les puede dar bien porque pueden tener cierto encanto a la hora de conseguir información, ya que son gente sin escrúpulos». «Por ejemplo, robar información a otra persona te puede hacer subir muy rápido en tu puesto de trabajo», cuenta. En quinta posición estarían los cirujanos, «por esa falta de empatía que te puede hacer ser el mejor» y por la clarividencia a la hora de «tomar decisiones sin remordimientos».

A las puertas del podio se quedan los comerciales porque son «personas con cierto encanto que son capaces de generar una empatía cognitiva».

En tercer lugar de las profesiones con más psicópatas están los profesionales de la radio y la televisión, ya que «tienen un altavoz y un puesto de poder», algo que es el lugar perfecto para las personas con psicopatía. En segunda posición está la profesión de abogado porque exige «frialdad y falta de moral y ética; es lo que les puede ayudar a defender cosas que no son tan fáciles de defender».

La profesión con más personas con psicopatía es, según este ensayo, los puestos de director general en una empresa. «Ser CEO es lo que más les gusta, les encanta», cuenta Jessica. «Es una situación de poder: estás por encima de todo el mundo, tomas todas las decisiones posibles. Si quieres hundir la empresa, la hundes; si quieres sacarla adelante, la sacas. Es casi como jugar a ser Dios en el mundo empresarial», finaliza.