El truco con este organizador de IKEA que está arrasando en TikTok y se ha viralizado: no es solo para platos

Si buscas organizar mejor los espacios de almacenamiento de tu casa, especialmente de la cocina, seguro que habrás visto más de un truco que te convence, pero si deseas conocer el mejor de todos, no te puedes perder uno de los vídeos más virales de las últimas semanas en TikTok. No es algo que te prometa un cambio radical en casa, pero sí enseña algo que mucha gente llevaba tiempo buscando: cómo ganar espacio en cualquier armario sin hacer obras, sin taladrar media cocina y sin gastarse un dineral. Lo mejor es que el truco parte de un producto que medio mundo tiene localizado: un simple cajón KNAGGLIG de IKEA.

La tiktoker @sylviasalas ha convertido ese cajón tan básico, en uno que es deslizable y que sirve prácticamente para todo: platos, tazas, botes, productos de baño, especias, accesorios del armario… cualquier cosa que normalmente se queda al fondo del mueble y que luego cuesta recuperar. El invento ha corrido como la pólvora en TikTok porque, además de práctico, cualquiera puede replicarlo en casa con materiales baratos y sin conocimientos de bricolaje. De hecho, lo que más está gustando del vídeo es precisamente eso: que no vende un antes y después imposible de lograr, sino un truco casero, rápido y con cero complicaciones. Un cajón improvisado que se desliza como si el mueble hubiera venido así de fábrica. A partir de ahí, ha empezado la fiebre por copiarlo.

El truco con este organizador de IKEA que está arrasando en TikTok

En el vídeo, @sylviasalas enseña un organizador que ella misma ha bautizado como su «nuevo truco favorito de organización»”. La idea es muy simple: convertir una caja de madera en un cajón completamente funcional usando rieles económicos para cajones.

La creadora insiste en un detalle importante: los rieles tienen que ser del tipo que ella muestra, no los que van en los laterales, porque el truco no funcionaría igual. También menciona que, en su caso, la caja tenía el fondo un poco hundido, así que lo reforzó con dos listones pegados con cola blanca. Esa parte es opcional, depende del modelo o del uso que se vaya a dar.

Una vez reforzado el fondo (sólo si hace falta), llega el montaje:

Los rieles pueden atornillarse o pegarse, según las herramientas o la experiencia de cada uno.

según las herramientas o la experiencia de cada uno. Para fijar el cajón al armario, ella utiliza cinta de doble cara muy fuerte, aunque también admite tornillos si alguien prefiere una fijación más sólida.

En unos minutos, la caja funciona como un cajón extraíble perfecto para cualquier mueble.

Qué caja usa exactamente: el modelo KNAGGLIG de IKEA

Aunque en el vídeo no lo menciona explícitamente, la caja es la KNAGGLIG de IKEA (23×31×15 cm), un modelo de pino macizo que cuesta 9,99 € y que probablemente hayas visto cientos de veces en la tienda.

Es una caja resistente, pensada para soportar peso, y que queda bien tanto en la cocina como en un armario, en el baño o incluso en un garaje. Además, la madera viene sin tratar, de modo que se puede personalizar con aceite, cera o pintura esmaltada. Tiene asas laterales, se puede apilar y está diseñada para aguantar botes, latas y objetos pesados sin deformarse.

Por eso funciona tan bien como cajón improvisado: es firme, ligera y tiene la medida justa para convertirse en un módulo extraíble sin estorbar dentro del mueble.

No sólo para platos: todo lo que puedes organizar con este truco

El vídeo da alguna pista, pero lo cierto es que este invento tiene muchas más posibilidades que un organizador de platos. La creadora lo dice abiertamente: puedes usarlo en la cocina, en el baño, en el armario, donde quieras.

Algunas ideas reales que los usuarios ya están comentando en TikTok:

Para guardar especias sin que queden al fondo.

sin que queden al fondo. Para tener a mano tuppers y tapas, sin tener que rebuscar.

y tapas, sin tener que rebuscar. Para organizar productos de limpieza en muebles bajos.

en muebles bajos. Como mini cajón de maquillaje o cosmética.

o cosmética. En el armario, para bufandas, cinturones o accesorios pequeños.

para bufandas, cinturones o accesorios pequeños. En el baño, para toallas pequeñas, recambios o papel higiénico.

para toallas pequeñas, recambios o papel higiénico. Como bandeja deslizante para botellas y latas.

La gracia del truco es que no depende del tamaño del mueble: si la caja entra, puede convertirse en cajón.

Por qué se ha viralizado tanto en TikTok

El vídeo se ha hecho tan viral porque soluciona un problema cotidiano sin complicarse. No necesitas herramientas especiales, ni hacer un tutorial de bricolaje. Es simplemente una forma inteligente de ganar accesibilidad en cualquier armario. Si deseas verlo, te lo dejamos a continuación: