Ni Cataluña ni Madrid: las 3 comunidades de España con más calidad de vida

Hay 3 comunidades que se ponen a la cabeza en España en cuando a calidad de vida se refiere y no son ni Cataluña ni Madrid. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, de la mano de una serie de elementos que son claves para poder disfrutar de aquello que necesitamos. Una opción de lo más recomendable nos estará esperando de la mano de algunos detalles que son claves y que quizás no tenemos en cuenta.

La calidad de vida es uno de los indicadores que más nos debemos fijar, especialmente en estos tiempos que corren, en los que necesitamos tener en cuenta todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vivir bien es algo que todos necesitamos poner en práctica y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera en la que descubrimos un elemento fundamental que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta y puede ser especialmente complicado de poner en práctica. Las grandes comunidades, no necesariamente son las que ofrecen esa calidad de vida que debemos tener en cuenta.

Ni Madrid ni Cataluña

Las grandes comunidades autónomas como Madrid y Cataluña son las que estarán presentes en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Una opción de lo más recomendable que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás nos hará replantearnos el hecho de mudarnos o no.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos puede esperar en una comunidad autónoma en la que quizás tenemos mucho más de lo que nos imaginamos. Especialmente, si descubrimos algunos elementos que pueden hacernos descubrir un detalle realmente sorprendente.

Son tiempos de cambios en los que algunas comunidades autónomas que hasta ahora estaban en lo más alto, empiezan a descender. Es el caso de una como Cataluña, en los últimos años ha descendido especialmente en algunos valores que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante.

Es la hora de visualizar determinados cambios que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta y que puede ser fundamental. Una situación cambiante que realmente puede alejarnos en cierta manera de algo que quizás no esperaríamos.

Las 3 comunidades de España con más calidad de vida

El INE (Instituto Nacional de Estadísticas) es el encargado de proporcionarnos unos datos que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta, aunque son fundamentales. Tal y como nos indican desde el INE estamos ante un indicador multidimencional que debemos tener en cuenta: «La calidad de vida en España aumentó en 2023. En concreto, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) se situó en 101,54 puntos, frente a los 101,40 del año anterior».

Siguiendo con la misma explicación que primero nos muestra un indicador global: «El incremento del IMCV en 2023 estuvo provocado por las dimensiones Trabajo, Educación, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Por el contrario, Condiciones materiales de vida, Salud, Ocio y relaciones sociales y Seguridad física y personal empeoraron su puntuación respecto al año anterior. La dimension de Gobernanza y derechos básicos se mantuvo, al no haber sido actualizada por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 el módulo de Calidad de Vida, que es de periodicidad trienal».

Los ganadores de estos indicadores son: «Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Aragón presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2023, al igual que en la pasada edición». Por contra, hay otros que han descendido en este camino: «En el lado contrario, los registros más bajos se dieron en Canarias, Galicia y Andalucía. Respecto a 2022, Comunidad Foral de Navarra experimentó un descenso de 0,24 puntos en el nivel de calidad de vida, mientras que Canarias lo aumentó en 0,4 puntos».

Los datos no dejan lugar a dudas: «Si analizamos las nueve dimensiones por separado en las CCAA, Comunidad Foral de Navarra destacó en Salud, Ocio y relaciones sociales, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Y, País Vasco en Condiciones materiales de vida y Educación. Por su parte, Illes Balears destacó en Trabajo, Principado de Asturias en Seguridad física y personal, y Comunitat Valenciana en Gobernanza y derechos básicos».

Por lo que, debemos tener en cuenta estas comunidades que están en lo más alto de este indicador, algo que no es casualidad y que responde a estos indicadores que pueden darnos algunos datos claves si queremos empezar a vivir mejor. Este año parece que Navarra está a la cima de algo tan importante como la Salud y el Ocio, factores esenciales para conseguir vivir bien en cualquier lugar de España.