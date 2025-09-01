Ni Barcelona ni Bilbao: ésta es la ciudad más maleducada de España según un estudio

La ciudad más maleducada de España según un estudio no es ni Barcelona, ni tampoco Bilbao. Nuestro país recibe una gran variedad de turistas y de estudiantes que no dudan en aprender todos de ellos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marque unos días del todo inesperados. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Ni Bilbao ni Barcelona

Esta es la ciudad más maleducada de España

La ciudad más maleducada de España puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Una página web de idiomas ha sido capaz de realizar una encuesta que nos descubre la ciudad que menos educación tiene de nuestro país.

Tal y como nos explican desde esta página web: «Para realizar nuestro estudio, en Preply, plataforma de clases de inglés y otros idiomas, hemos pedido la opinión de sus residentes acerca del nivel de educación que muestran sus conciudadanos en las 12 áreas más propensas a mostrar una falta de cortesía hacia los demás. A continuación, esta información se ha analizado a fin de otorgar una puntuación a cada una de las ciudades por cada uno de estos comportamientos y, con eso, hemos calculado la puntuación global para cada ciudad. Para ello se han entrevistado a más de 1500 residentes de 19 áreas de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera. Luego, se han analizado los datos para establecer qué ciudades eran las más y las menos maleducadas y las más generosas en una escala del 1 al 10 (donde 10 era la máxima valoración). Nuestras conclusiones también resaltan cuál es el comportamiento maleducado que más se da».

Las conclusiones de este estudio nos descubrirán la ciudad más maleducada de España que debemos empezar a tener en esta lista de sitios que quizás queramos descubrir:

Las tres ciudades más maleducadas de España de acuerdo a sus propios residentes son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche.

Entre los comportamientos más maleducados de España se encuentra estar todo el rato al teléfono y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico.

A Coruña-Oleiros-Arteixo y Alicante-Elche son las ciudades que cuentan con el mayor número de comportamientos maleducados, clasificados de mayor a menor.

Según nuestras conclusiones, Vigo es la ciudad más educada.

Los vallisoletanos son los más generosos.

Por lo que, siguiendo a esta encuesta, la ciudad más maleducada queda lejos de la península, nos tendremos que desplazar a una isla que quizás recibe más visitantes de lo que nos imaginaríamos. De una forma que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta en estos días.