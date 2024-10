Ni aceite ni mantequilla: el sencillo truco de los profesionales para que no se pegue la pasta al cocerla

Seguro que alguna vez te has preguntado cómo lograr que la pasta no se pegue al cocerla. Habrás escuchado todo tipo de métodos: desde añadir aceite hasta usar mantequilla. Sin embargo, los profesionales tienen una técnica sencilla y efectiva y no incluyen ninguno de estos ingredientes. Este truco te permitirá disfrutar de una pasta perfecta. ¿Quieres saber cuál es?

El truco para que no se quede pegada la pasta

Hay numerosos tipos de pasta. Los macarrones, tallarines o espaguetis, así como otras variedades, suelen estar presentes en la mayoría de hogares. El principal beneficio de estos alimentos es el aporte de hidratos de carbono que te proporciona energía. Estos nutrientes son necesarios para afrontar las actividades diarias. Además, su gran aporte energético hace que sea idónea para las personas que practican mucha actividad física.

Además de hidratos de carbono, la pasta es rica en fibra y apenas contiene grasa. Por otra parte, es un alimento muy asequible para el bolsillo y hay multitud de formas de comerla: en ensalada, con verduras, en sopa, con salsas, etc. Otra de las ventajas de este alimento es que es muy fácil y rápido de cocinar.

Aunque la pasta sea sencilla de cocinar puede haber contratiempos. El más frecuente es que se te pegue pegada a la olla. Algunos profesionales recomiendan agregar aceite de oliva o una cucharada de mantequilla al agua. El chef ejecutivo de Barilla, Lorenzo Boni, no está de acuerdo con estos métodos y expone los siguientes motivos en una entrevista para el portal Mashed: «La pasta aceitosa tendrá más dificultades para adherirse a la salsa y la mayor parte del aceite se escurrirá de todos modos».

Lorenzo Boni da los siguientes consejos para evitar que la pasta se pegue pegada:

Conseguir una pasta de buena calidad hecha de trigo duro. Esto hará que se reduzca la cantidad de almidón que se libera en el agua.

hecha de trigo duro. Esto hará que se reduzca la cantidad de almidón que se libera en el agua. Usa abundante agua a la hora de cocer tu pasta.

a la hora de cocer tu pasta. Deja que el agua hierva muy fuerte durante todo el tiempo de cocción. La pasta podrá moverse más durante este proceso y es menos probable que se pegue a sí misma o a la olla.

Otra recomendación del chef es no dejar la pasta en un escurridor durante demasiado tiempo. «Nunca dejes la pasta en el colador esperando a que la salsa esté lista. Debería ser al revés. La salsa debe estar lista antes de que se cocine la pasta para que se puedan combinar de inmediato», revela.

Por último, el experto informa de que es bueno ir moviendo la pasta en la olla poco a poco. No obstante, si tienes la proporción correcta de agua y está hirviendo, tampoco tendrás que removerla tan a menudo.

Con este sencillo truco podrás cocinar la pasta perfectamente y no tendrás que preocuparte de que se te pegue. ¿Lo conocías?