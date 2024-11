Ni 5 minutos ni una hora: el tiempo exacto que debe durar la siesta según la NASA

Hay un tiempo exacto que debe durar la siesta según los expertos de la NASA y que debes conocer. Habrá llegado ese día en el que nos arriesguemos y simplemente dejaremos que el cuerpo mande. Suele pasar en fin de semana, especialmente en estos en los que el mal tiempo son una realidad que no nos invita a salir de casa, lo que queremos es simplemente dejarnos llevar por el tiempo que vivismos. Con una buena manta y hasta, quizás, el pijama puesto, simplemente cerramos los ojos.

Esas siestas que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, no estarán bien vistas por una NASA que dice haber encontrado la fórmula mágica perfecta. Conocer el tiempo exacto de una buena siesta para poder recuperar fuerzas y seguir la tarde en plena forma. Estaremos ante un elemento que puede llegar a ser el que marque un antes y un después. De la mano de determinados elementos que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. Con algunos datos que quizás debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

Ni una hora ni 5 minutos

Es el momento de empezar a prepararnos para hacer realidad ese sueño que puede ser el que marque un antes y un después. De la mano de determinados elementos que serán los que marcarán ese bienestar total que queremos conseguir, especialmente en estos días que tenemos por delante.

La siesta es un elemento español que se ha popularizado recientemente. Esta palabra tan nuestra que muchos otros países han puesto en marcha y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado ese momento de poner en práctica los recientes estudios y la mejor siesta posible, de la mano de determinados detalles que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. Siendo el detalle único de medir el tiempo el que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo.

Tradicionalmente, siempre se ha dicho que no es bueno dormir demasiado, podemos romper el ciclo del sueño y después no descansar de noche. Como tampoco parece que tenemos suficiente cuando hacemos esta siesta de 5 minutos que se ha acabado convirtiendo en algo realmente nuevo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

La NASA sabe el tiempo exacto que debe durar una siesta

Desde el blog del canal de Meteored nos descubren un estudio que quizás desconocíamos: «En 1994 la NASA realizó una investigación para evaluar el impacto de una siesta planificada en la actividad neuronal y en algunas funciones cognitivas clave para el desempeño de tareas complejas».

Siguiendo con la misma explicación: » El estudio se realizó sobre una tripulación de vuelo de 21 miembros. Los participantes fueron divididos en dos grupos: el primero, “de descanso”, conformado por 12 pilotos y el otro, “sin descanso”, con los 9 miembros restantes. El primer grupo tuvo tiempos de descanso planificados de 40 minutos durante las fases de crucero de los vuelos, en la que la carga de trabajo es menor. El otro grupo no tuvo períodos de descanso en absoluto. Al momento de comparar los efectos del descanso, descubrieron que el grupo que había dormido obtuvo mejores resultados en varias dimensiones, respecto del grupo que no durmió. La nota técnica de la Agencia detalla: “la siesta se asoció con una mejora del estado de alerta fisiológico y el rendimiento en comparación con el grupo sin descanso. Los beneficios de la siesta se observaron durante las fases críticas de descenso y aterrizaje del vuelo».

Las conclusiones de este estudio fueron de lo más relevantes: «En este caso, una siesta planificada de 25 minutos aproximadamente mostró beneficios en algunas funciones cerebrales respecto de los participantes que no durmieron para nada. Sin embargo, dentro de ese lapso de tiempo aparentemente breve, hay mucha tela para cortar. Estudios posteriores han analizado los efectos de siestas de 5, 10, 15 y 20 minutos. Los resultados son muy llamativos porque, según parece, el cerebro responde de modo distinto a cada una de estas duraciones».

Por lo que, debemos tener en cuenta que para que la siesta funcione, debe ser superior a esos 25 minutos, pero sin pasarnos. Es decir, podemos hacer lo que seguramente hacemos ahora, para no perder toda la tarde o para despertarse mejor de lo que nos hemos acostado, simplemente ponemos el despertador a una hora en concreto.

Unos minutos que pueden ser claves para poder continuar con la tarde y el día de la manera que lo necesitamos. Atrévete a poner en práctica los consejos de la NASA para optimizar estas jornadas que tenemos por delante.