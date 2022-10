Cuidar la salud de los dientes y la boca en general es un buen hábito precioso que es bueno adoptar desde que somos pequeños. No es casualidad que mamá y papá siempre insistan en que sus hijos se laven bien los dientes a lo largo del día y especialmente antes de acostarse. Un gesto sencillo, por tanto, pero que puede ir acompañado de malas prácticas, como usar siempre enjuague bucal que aunque se recomienda como un «suplemento» perfecto al dentífrico lo cierto es que puede que no sea tan buena idea. Descubramos a continuación el motivo por el que no debes usar enjuague bucal tras cepillarte los dientes.

No debes usar enjuague bucal tras cepillarte los dientes

Los dentistas, de hecho, advierten que se evite el uso rutinario del enjuague bucal ya que podría anular los beneficios de la pasta de dientes. Según los expertos, hay que prescindir de enjuagar la cavidad bucal con colutorio después de pasar el cepillo de dientes. No solo eso, ni siquiera se debe enjuagar con agua. El riesgo, de hecho, es eliminar el flúor de la superficie del diente y, en consecuencia, debilitar los minerales del esmalte que, en cambio, la pasta de dientes ayuda a reconstruir y no sólo a limpiar .

Por lo tanto, la práctica más correcta para proteger los dientes incluiría, después del último paso con el cepillo de dientes , escupir sin enjuagar.

Entrando en más detalles, los dentistas explican que la pasta de dientes contiene ingredientes activos que se desarrollan con el tiempo. Es necesario, por tanto, que dediques unos minutos a que se liberen y se peguen a los dientes para que puedan defenderse tanto con el cepillado como con el hecho de dejar el flúor en la boca tras el cepillado. El enjuague no hace más que eliminar o en todo caso diluir estas sustancias, descomponiendo además todos los beneficios que aportan.

¿Entonces no puedo usar enjuague bucal? Sí pero no tras el cepillado, sino que es mejor dejar pasar al menos media hora y tampoco todos los días ya que sus fórmulas (más concentradas) pueden en realidad afectar a los dientes en realidad de fortalecerlos. Algunos dentistas de hecho aconsejan el uso del colutorio o enjuague una o dos veces por semana y también elegir uno que sea específico en función de si tenemos alguna dolencia como sensibilidad dental o encías inflamadas.

¿Cómo mantener los dientes sanos?

Por su parte, el arma más eficaz junto al cepillo de dientes está representada por el hilo dental . Esto, de hecho, garantiza la limpieza de los dientes incluso de los más pequeños residuos de alimentos que, de lo contrario, correrían el riesgo de infiltrarse entre un diente y otro, aumentando el riesgo de caries e infecciones. Además, presta atención a cómo guardamos el cepillo de dientes: es mejor mantenerlo alejado tanto del inodoro como del lavabo para evitar el efecto aerosol. Además, se debe cambiar periódicamente, comprobando el estado de desgaste de las cerdas.