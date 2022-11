El motivo por el que no debes mezclar huevos con limones en la nevera

Los huevos no se pueden mezclar con los limones en la nevera, puede resultar peligroso para la salud dado un motivo de peso. La tendencia a colocarlo todo en la nevera sin ningún orden puede acabar saliéndonos más cara de lo que imaginamos. La salud es el elemento que se verá afectado si no tenemos en cuenta la correcta colocación de los alimentos que hay en nuestra nevera. Hay un motivo de peso para no mezclar los huevos con los limones en la nevera y es este.

El motivo por el que no mezclar huevos con limones en la nevera

¿Vosotros también tenéis una sección de 'objetos perdidos' en vuestra nevera? pic.twitter.com/8kGAR6p3bP — Pepo Jiménez (@kurioso) April 15, 2021

Los limones se han convertido en un elemento fundamental de nuestra nevera, son la base de una alimentación saludable que empieza a primera hora. El agua con limón, la limonada o un buen bizcocho, sin renunciar a un aliño con mucho sabor, las propiedades de este elemento son enormes y debemos aprovecharlas al máximo.

De igual forma que los huevos no pueden faltar de ninguna nevera. Son el elemento low cost con el que preparar una y mil recetas. Desde nuestra querida tortilla de patatas hasta una quiche o una increíble tarta, sin renunciar a los huevos fritos. Podemos disfrutar de este ingrediente de formas diversas, siempre y cuando sepamos colocarlo en la nevera.

Miguel A. Lurueña, divulgador y doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos ha advertido a un usuario que ha querido hacer broma con los alimentos que están en su nevera. Como muchos de los mortales, colocamos en esas estanterías de la puerta de la nevera todo lo que queda sin nada más que queda, mitades de alimentos, huevos que colocamos para que no ocupen espacio.

Este error puede costarnos muy caro, en lo que se llama contaminación cruzada. Las bacterias pueden influir de lleno en los alimentos, proliferando y creciendo. Con lo cual, podemos provocar sin saberlo, una intoxicación alimentaria. Para evitarlo, nada mejor que seguir un orden en la nevera según este doctor en ciencia.

Apunta a que: “Los huevos crudos siempre alejados del resto de los alimentos, mejor en el interior del frigo y en huevera con tapa” y añade: “Las mitades de vegetales envueltas en film y no en la puerta ¡Y nunca en contacto con alimentos sucios (huevos, carne cruda, etc)!”De esta manera evitaremos la contaminación cruzada de alimentos que puede ser especialmente dañina en estos tiempos que corren.