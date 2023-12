El motivo por el que en EEUU no tienen casi trenes de alta velocidad

EEUU no tiene casi trenes de alta velocidad, un sistema de transporte que solucionaría gran parte de los viajes en estas fechas. La alta velocidad es algo residual en un país como Estados Unidos que ha priorizado otras inversiones. El avión y el coche particular se convierte en la opción favorita para los millones de estadounidenses que en estas fiestas no dudan en volver a su casa o reunirse con sus familiares. Son tiempos en los que los desplazamientos son una realidad que podrían solucionarse de la mano de un transporte rápido y eficaz como el tren.

EEUU no tienen casi trenes de alta velocidad

Uno de los países más grandes del mundo ha decidido optar por otro tipo de inversiones y de transporte. Las carreteras se han convertido en la inversión favorita de un gobierno que necesita gastar su dinero en un elemento que puedan usar todos sus habitantes, teniendo en cuenta la mentalidad de este país.

Es un país que prioriza el coche privado. El transporte público, apenas tiene incidencia en una población que opta por tener su propio coche para poder moverse a su aire. Las grandes ciudades tienen autopistas de acceso que, pese a que no se escapan de algún que otro colapse, fluyen y permiten la movilidad.

Es muy habitual vivir fuera de la ciudad y enfrentarse al tráfico cada día, en lugar, por ejemplo, de optar por el tren o el metro. Son pocos los que optan por este sistema. Por lo que el sistema ferroviario de este país está descuidado y son pocas las empresas privadas que ven viabilidad en este modo de transporte que, de momento, no se ha instaurado.

Este es el principal motivo por el que la alta velocidad no ha llegado a Estados Unidos

Pese a que podría ser una buena solución, más rápida y eficaz para conectar las grandes ciudades que por distancia pueden recorrerse en tren, la opción del gobierno han sido las carreteras. Esta manera de moverse por el mundo ha acabado siendo la que marque una diferencia importante. La inversión para crear una red de ferrocarril o de alta velocidad era enorme.

Con lo cual, se ha priorizado sobre algunos otros transportes que han acabado siendo los que acompañen a los habitantes de este país al mundo. Con lo cual, se ha dado una mayor prioridad a los objetos de consumo como el coche que ha acompañado a millones de personas en este cambio de rumbo.

Apostar por el coche es hacer un cambio de horarios, depender de uno mismo y empezar a ver los viajes como una decisión personal y no colectiva. Para los Estados Unidos, sale mucho más barato y es más eficaz salir de casa con el coche y una ruta ya marcada para poder hacer las paradas que uno quiera, que emprender el camino de la mano de un tipo de trayecto con tren quizás más complicado de cuadrar.

El avión es el otro elemento que influye. Sale más barato viajar con líneas de avión low cost que hacerlo de la mano de un tren de alta velocidad. Algo que influye en el uso de este tipo de elementos que se han convertido en los grandes desconocidos. Pese a que hay algunas líneas de alta velocidad. No llegan a cubrir todo un espacio que puede acabar siendo el que represente un trayecto que solo puede hacerse en tren para poder brillar. Estas inversiones han sido las que han apartado el tren de alta velocidad del trayecto de los estadounidenses.