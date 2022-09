El motivo por el que debes dejar de comprar champiñones envasados

Conseguir que las frutas y verduras se conserven frescas el mayor tiempo posible puede ser algo frustrante, aunque existen trucos para ello (por ejemplo envolver los plátanos en hoja de periódico antes de meterlos en la nevera). Y lo mismo ocurre con los champiñones, que aunque no es ni una fruta ni una verdura no deja de ser un alimento perecedero que dura poco tiempo fresco. Por este motivo, puede que la solución para muchas personas esté en el hecho de comprar bandejas en las que los champiñones vienen envasados. Son más fáciles de conservar, de guardar y se cree que así duran más tiempo pero ¿es esto cierto? No del todo así que descubre este y otros motivos, que ahora te revelamos, por los que deberías dejar de comprar champiñones envasados.

Por qué no comprar champiñones envasados

Cuando se trata de setas y hongos, lo cierto es que existe una amplia variedad de estos que podemos encontrar en el supermercado. En algunos casos encontrarás las setas shiitake, muy habituales en sopas y platos asiáticos, de color marrón claro y con el clásico casquete de seta en forma de paraguas.

También es probable que encuentre champiñones portobello, que son los grandes. Tienen un «gorro» notablemente más grande y más ancho y son de un color marrón más oscuro. Pero sin duda alguna, los más populares son el hongo blanco común, también conocido como champiñón que además, son los que mejor puede disfrutar crudos, a diferencia de otras variedades, y a menudo los puedes comprar cortados en rodajas en envases retráctiles.

Una manera de vender los champiñones que es realmente práctica pero que puede que no sea la mejor opción de todas.

Desventajas de los hongos preenvasados

En primer lugar, cuando compras champiñones preenvasados, no tienes la oportunidad de examinarlos de cerca. Deberías poder sentir la firmeza y verificar si hay impurezas, como olores viscosos u olores a humedad. Sin embargo es algo del todo imposible si ya están metidos en una bandeja, con un plástico encima e incluso cortados. Lo mejor es comprar entonces los hongos a granel y así examinarlos al detalle.

Además, comprar tus champiñones preenvasados ​​tiene el mismo efecto que guardarlos en una bolsa de plástico , lo que también debes evitar. Según el portal especializado en la ciencia de los alimentos CulinaryLore , los champiñones se componen de un 90 % de agua y no poseen ningún tipo de piel protectora, lo que permite una tasa de evaporación mucho más rápida. Como resultado, los champiñones preenvasados ​​corren un riesgo mucho mayor de deteriorarse debido a la humedad y, por lo tanto, la humedad se acumulará en el área contenida.

Ahora ya sabes por qué es mejor elegir champiñones frescos en lugar de los envasados. Serán de mejor calidad y sorprendentemente te durarán mucho más tiempo.