El misterio del relleno blanco de las galletas oreo: ¿Qué es en realidad?

Introducidas en 1912, las galletas Oreos son una de las galletas más populares del mundo producidas por la empresa Nabisco. Se cree que su popularidad se debe a su simplicidad: dos galletas que contienen el famoso relleno de Oreo. Una crema blanca de la que suele tenerse la creencia que se elabora con leche, nata o mantequilla pero ¿es realmente así? Os hablamos a continuación del misterio del relleno blanco de las galletas oreo y qué es en realidad.

El relleno blanco de las galletas Oreo

Mucha gente, antes de comer sus galletas Oreo, hace el clásico ritual de partirla en dos para poder comer primero la nata. Esa crema es tan popular que la compañía incluso las vende en una versión con doble de crema. Sin embargo, la palabra «crema» no está escrita en el paquete para referirse al relleno, sino «creme». La diferencia parece radicar solo en la forma de escribirlo, pero en realidad la palabra «creme» se usa en Estados Unidos cuando no se habla de crema real . Por lo tanto, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos) permite que se vendan como tal dado que dicho relleno no es realmente crema.

¿Qué encontramos en el relleno de las Oreo?

Si leemos los ingredientes escritos en el paquete no encontramos distinción entre galleta y relleno. Sin embargo, es deducible cuáles de estos ingredientes componen el relleno: azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, lecitina de soja, aceite de palma y/o canola y saborizante artificial. La falta de crema y mantequilla en consecuencia hace que la galleta sea vegana . Sin embargo, Nabisco dice que es posible que durante la producción haya habido contaminación con leche, ya que las Oreos se producen en fábricas que también procesan productos lácteos, por lo que el producto no es apto para veganos. En un principio, el relleno de Oreo se hacía con manteca de cerdo. Fue en 1997 cuando se reemplazó el ingrediente por aceites vegetales, lo que hizo que el producto pueda ser también consumido por un vegetariano.

El sorprendente ingrediente en las Oreo

No se sabe cuál es la receta exacta de la famosa galleta pero en 2014, tras un accidente, surgió el uso de un ingrediente. Ocurrió que dos hombres de California fueron arrestados por robar la fórmula que hizo posible producir dióxido de titanio, una sustancia capaz de blanquear productos, de la empresa química estadounidense DuPont. Esta fórmula luego fue vendida a una empresa china por 28 millones de dólares. Fue en ese momento que se reveló que Nabisco usaba esta sustancia para blanquear el relleno de las Oreo. Aunque el dióxido de titanio es un aditivo común, estudios recientes realizados por investigadores de la Universidad de Massachusetts han demostrado que el dióxido de titanio puede causar daño hepático y tisular en ratones.

Obviamente, como todas las cosas, tomar en grandes cantidades ciertamente no es bueno, pero a veces podemos dejar nuestras inhibiciones y disfrutar del producto más vendido del mundo.