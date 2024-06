Las mejores coctelerías de hoteles de este 2024

Ya hace años que los hoteles se han abiertos a los habitantes locales para poder deleitarnos con sus restaurantes y cócteles. Por esto desde hace un tiempo también acogen bares y coctelerías de hoteles para divertirte y de paso conocer nuevos lugares.

Con estos locales, de gran diseño, con terraza y cócteles que ya son referente, puedes ir con amigos o pareja.

Las coctelerías de hoteles de este 2024

Only You

En Sevilla, Madrid, Málaga y Valencia, la marca Only YOU Hotels presenta varias opciones donde cada destino tiene la combinación perfecta de gastronomía, coctelería de autor y terrazas con vistas espectaculares que harán de tu escapada una experiencia única.

En Málaga, dispone en la última planta de Lolita, un espacio único que ofrece cócteles de autor diseñados a medida. Con su infinity pool y vistas panorámicas de 360º, es el lugar ideal para disfrutar de los días calurosos y contemplar los mejores atardeceres malagueños.

Picos Pardos Sky Lounge by Martini

La fabulosa terraza de Bless Hotel Madrid en Velázquez 62 es un exclusivo rooftop que posee coctelería de autor by Martini, corners de quesos italianos, un cortador de Jamón 5J, un stand de ostras de la Belle Huitre, tartas de queso Álex Cordobés y helados naturales de Töto Ice Cream, todo ello ambientado en la Costa Amalfitana y maridado con el exquisito champagne Ruinart.

Es perfecto para contemplar las espectaculares vistas de la ciudad donde disfrutar de un refrescante baño en la piscina esmeralda o tomar un delicioso cóctel de autor sobre las camas balinesas. Un espacio diseñado por el Alejandra Pombo, inspirándose la arquitectura señorial característica del Barrio de Salamanca.

Para continuar siendo el place to be de Madrid, durante todo el verano, Picos Pardos Sky Lounge by Martini propone diferentes planes. Además, cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel.

H10 Casa Mimosa

Emplazado en un edificio modernista catalogado del siglo XIX y situado en la misma manzana que La Pedrera, en Barcelona, el H10 Casa Mimosa es un exclusivo hotel de cuatro estrellas superior que combina elementos originales con una decoración elegante y atemporal.

La Terraza chill-out El Cel de Gaudí, en la última planta del hotel, es un espacio de paz y tranquilidad que, con sus vistas privilegiadas a la terraza de La Pedrera.

El escenario perfecto para disfrutar de la nueva carta de cócteles de autor y alargar la velada degustando una propuesta de tapas, platillos mediterráneos y hamburguesas. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, este rincón de Barcelona es un oasis donde gozar de buena compañía y desconectar, tanto en horario afterwork como los domingos al mediodía, donde ahora también puedes saborear el nuevo vermut, la gran novedad de esta temporada que incluye gildas de boquerón y berberechos Perelló.

Coya en el hotel W: coctelerías de hoteles



Lujo, pasión, vistas al mar y una cocina renovada con los mejores cócteles. Así es Coya, el restaurante y coctelería situado en el lujoso hotel W de Barcelona.

Durante el verano, y para reafirmar su identidad de cocina peruana en la terraza de Coya se encuentra el paraíso de pisco sours y una amplia variedad de macerados, entre los que destacan los más veraniegos: el de piña y romero, citronela y kaffir, y albahaca y limón. Por su parte, la opción de un buen vino local siempre estará a disposición.

Su Pisco Bar está inspirado en los bares más antiguos de Lima y en el que se pueden probar distintos Piscos, así como distintas especialidades locales. La música es el tercer pilar de la compañía, ya que cada día hay un dj que ambienta el local con música electrónica prestigiosa y de alta calidad.

Le Méridien Ra Beach & Hotel

Dentro de la cadena hotelera Marriott International, en El Vendrell, Tarragona, se une a la escena de la mixología para ofrecer vivencias inigualables. Da un giro revolucionario a su ya impresionante carta de cócteles al presentar sus «Guest Bartender Shifts», una serie de eventos mensuales que reunirán el arte de la mixología de Barcelona con la experiencia única de Le Méridien Ra.

Los «Guest Bartender Shifts» contarán con la participación de destacadas coctelerías de Barcelona, quienes compartirán su expertise en la elaboración de cócteles en las instalaciones del hotel Le Méridien Ra. Los clientes tendrán la oportunidad de deleitarse con las creaciones cocteleras de estas coctelerías colaboradoras, que brindarán 3 o 4 cócteles especiales creados por ellos.

Cocktail Culture en Pikes: coctelerías de hoteles



Catalogado como uno de los 100 mejores hoteles del mundo, Pikes Ibiza se adapta a los amantes de la cultura del buen beber, sintetizada en cartas de vinos y espumosos prodigiosas y una coctelería apta para sibaritas. Bloody Marys servidos junto a la piscina aguamarina en el Club Tropicana Pool Bar, un PornStar Martini como perfecto maridaje de la hora dorada en the Sunset Terrace Bar o un God Save The Old Fashioned.

Llega el momento de saborear un buen cóctel en terrazas, en el centro de la ciudad o junto al mar, tú eliges.