El mejor truco para no manchar de maquillaje tu ropa con algo que todas las mujeres tienen en el baño

¿Cuántas veces has evitado ponerte una camisa blanca por miedo a mancharla de maquillaje? Sin lugar a dudas, se trata de un «pequeño drama» que preocupa a muchas mujeres, ya que es muy fácil que la base, el corrector o los polvos compactos manchen la ropa, especialmente si es de color claros. Hasta ahora, hemos creído que se trata de un problema sin solución al que, simplemente debíamos resignarnos. Sin embargo, existe un truco muy sencillo para evitar manchar la ropa de maquillaje, y lo mejor es que sólo necesitas un producto que seguro tienes en el baño: la laca.

Una solución casera que se ha hecho viral en redes sociales por los buenos resultados que ofrece y lo fácil que es ponerla en práctica. Basta con aplicar un poco de laca en la prenda, dejar secar durante unos segundos, ¡y listo! Muchas mujeres aseguran que «es un salvavidas para el maquillaje», y no es para menos. La laca crea un escudo protector que repele el maquillaje y evita que penetre en las fibras del tejido.

El mejor truco para evitar que la ropa se manche de maquillaje

♬ sonido original – Sofía Seredina @sofia.seredina Un truco infalible para no manchar la ropa de maquillaje, especialmente la de color claro, es utilizar un bote de laca! Esparce un poco de laca sobre el cuello de la prenda y crearás una pelicula invisible que hará que no se manche. #fashiontip

El método es sorprendentemente sencillo y eficaz. A la hora de vestirte, aplica una capa muy ligera de laca sobre el cuello, creando una «barrera invisible» que evitará que el maquillaje se adhiera al tejido. La clave está en aplicar una capa fina y uniforme, sin llegar a empapar la prenda. Luego, deja secar la laca durante unos segundos para que no genere residuos ni quede pegajosa.

Un truco para evitar manchar la ropa de maquillaje que no sólo protege la ropa, sino que también ahorrar mucho tiempo y dinero en la limpieza de manchas. Eliminar el maquillaje de ciertos tejidos, como la seda o el lino, es muy complicado y, en algunos casos, imposible. Ésta es una técnica preventiva para que la prenda se mantenga intacta.

Soluciones caseras para eliminar manchas

#limpieza #limpio #clean #lifehacks #hacks #manchas# #cleantok #fyp ♬ sonido original – Gastón Williams @decasa.style A tener en cuenta!👇🏻 🌟Ante una mancha primero retirar excedentes con cuidado de no esparcirla y utilizar agua fría para que el color no impregne 🌟Para el caso de manchas de salsa en ropa de color tenés dos opciones! La primera es la misma que para la ropa blanca: detergente con un poco de agua y luego agua oxigenada (la de heridas). Los tejidos en que lo probé aguantaron perfecto, pero ante la duda probá en una parte chiquita o bien implementá primero esta alternativa 👉🏻 Detergente con un poco de agua para retirar lo aceitoso y luego cubrirla con vinagre blanco (similar al truco de los frutos rojos) 🌟En todos los casos, dejá reposar la prenda en la mezcla por algunos minutos alternando con cepillo o refregar. En el caso de los frutos rojos quedaron unas marquitas imperceptibles que eliminé sumergiendo en vinagre blanco y lo dejé aprox. 30 min. La acidez del vinagre ayuda a descomponer los pigmentos que causan la mancha, en especial las antocianinas, el pigmento que les da su color vibrante #casa

Las manchas en la ropa son uno de los problemas más habituales en los hogares, y saber cómo actuar es clave para conservar una prenda. Lo primero y más importante es retirar el exceso con cuidado, evitando extender la mancha. Luego, los expertos recomiendan aplicar agua fría, ya que ésta ayuda a que el color no penetre en el tejido y luego sea más fácil de eliminar.

En el caso de manchas de salsa en prendas de color, existen dos soluciones caseras muy efectivas. La primera consiste en aplicar detergente con un poco de agua sobre la mancha para disolver la grasa y luego añadir agua oxigenada. La segunda alternativa consiste en cubrir la mancha con detergente y agua, y después aplicar vinagre blanco, que ayuda a eliminar los restos de salsa y neutraliza olores.

Por otro lado, para las manchas de tinta en ropa de algodón o poliéster, que suelen ser muy difíciles de eliminar, lo ideal es colocar la prenda sobre un paño limpio y aplicar con un bastoncillo alcohol de 70° o laca para el cabello directamente sobre la mancha, presionando ligeramente sin frotar. Después, sólo hay que enjuagar con agua fría y lavar como de costumbre. Este método evita que la tinta se extienda y penetre en las fibras.

Con estos consejos prácticos, eliminar manchas ya no tiene por qué ser un problema. Sólo es cuestión de rapidez, ingenio y un poco de cuidado para mantener la ropa como nueva.