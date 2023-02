El mejor truco para conseguir que la ropa no huela a humedad en invierno

Pocos olores hay más desagradables que el de humedad en la ropa, aunque por suerte tiene fácil solución. Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, cuando se saca la ropa de la lavadora si ha pasado mucho tiempo dentro una vez ha finalizado el ciclo de lavado o cuando se tiende la ropa dentro de casa en invierno, por ejemplo.

Tender al aire libre es complicado en invierno por el frío y la lluvia, así que a veces no hay más remedio que hacerlo dentro de casa. Pero, si no tenemos cuidado, es posible que notemos cierto olor a humedad no solo en la ropa sino también en el hogar. A todo el mundo nos gusta oler a fresco, así que es interesante conocer el mejor truco para conseguir que la ropa no huela a humedad en esta época del año.

El vinagre es la solución

Existen multitud de trucos para acabar con este problema, pero pocos tan efectivos como este. El vinagre, ya sea de manzana o de vino blanco, es un limpiador natural. Lo que podemos hacer es añadir una taza de vinagre al lavado.

Si hemos tenido una prenda durante un largo periodo de tiempo guardada en un armario o cajón y ya huele a humedad antes de lavarla, lo que debemos hacer es lo siguiente: poner la prenda en remojo en una mezcla de agua y vinagre y dejar actuar unos minutos. Luego, enjuagamos con agua templada y metemos en la lavadora junto al resto de la colada.

¿Y si se nos ha olvidado sacar la ropa de la lavadora durante varias horas después de que acabara el ciclo de lavado? Una forma de quitar el olor a humedad es hacer un baño de vapor con aceite de árbol de té, que tiene propiedades antibacterianas y antisépticas. Basta con añadir unas gotas de aceite de árbol de té sobre la ropa húmeda para que huela a fresco.

¿Cómo secar la ropa en invierno?

Podemos aprovechar el calor del radiador para secar la ropa en esta época del año. Ahora bien, nunca debemos colocarla directamente sobre él porque el olor a humedad sería aún más intenso y, además, se extendería por toda la casa. Lo ideal es colocar la ropa en una percha y colgarla en una silla cerca del radiador.

Una de las mejores soluciones es la de poner un deshumidificador para que el ambiente esté más seco. Estos aparatos funcionan muy bien. También es aconsejable utilizar ciclos de lavado cortos para que la ropa salga menos empapada.