La mayoría de los ciclistas no sabe lo que deben hacer en los pasos de peatones

Los pasos de peatones se han convertido en un problema para la mayoría de los ciclistas que no sabe qué deben hacer en ellos. Las calles de las principales ciudades del país se han visto invadidas por patinetes y bicicletas. La movilidad sostenible va en aumento con algunos matices que no debes olvidar, de lo contrario, te enfrentas a una multa de cientos de euros. Si vas en bicicleta y llegas a un paso de peatones han algo que debes hacer, de lo contrario, te pueden multar.

Esto es lo que deben hacer los ciclistas en los pasos de peatones

En las calles de las principales ciudades se dan cita, ciclistas y peatones. Los carriles bici son una realidad que a veces confunde o hace más difícil la circulación por un lugar en el que ya era complicado hacerlo. Todo cambia y lo hace para recordarnos las principales normas de seguridad que quizás no tenemos presentes cuando cambiamos de vehículo.

Conocemos muy bien el papel que adoptamos al volante de un coche o conduciendo una moto, pero con una bicicleta todo cambia. Estamos ante un tipo de vehículo que puede moverse por las mismas zonas que un peatón, aunque eso no signifique que deba hacerlo, sino más bien todo lo contrario.

En la calle hay unas partes marcadas para ir en bicicleta y otras que son propias de los peatones. El problema llega cuando hay un paso de peatones en el camino, en ese caso, hay una única opción que debemos tener en cuenta y que es indispensable para todos.

El papel del ciclista cambia frente a un paso de peatones, en ningún caso dispone de prioridad, sino todo lo contrario. Debe marcar en rojo estas zonas de su recorrido, porque solo hay una opción posible ante este tipo de elementos que está muy presente en las ciudades.

Los ciclistas en los pasos de peatones deben hacer esto

La única opción de un ciclista para que no lo multe es bajarse de la bicicleta. De esta manera puede pasar el paso de peatones a pie. Como un peatón más, ya que estos pasos son para ellos y para ningún otro vehículo. Es una zona reservada para los más vulnerables, que, en este caso, se establece que sea el peatón.

Cruzar el paso de peatones sin bajas de la bicicleta supone una multa de 200 euros. Debido a que se trata de una forma de llegar hasta él que no es aceptada por las normas de circulación. Quizás no las recordemos o no las hayamos estudiado con este tipo de vehículos, pero es igual de importante conocerlas para evitar cualquier multa.

Las normas de circulación son muy claras y establecen en El Artículo 25 de la Ley de Tráfico que: “el conductor de un vehículo tiene prioridad de paso respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes: en los pasos para peatones, en las aceras y en las demás zonas peatonales”.

Teniendo muy clara esta norma será mucho más sencilla evitar multas y sobre todo, circular correctamente por unas zonas en las que es importante pasar correctamente sin que nada nos afecte. El respeto mutuo entre ciclistas y peatones deberá ser total, para conseguir en todo momento que la circulación acabe siendo la correcta y no haya accidentes.

Las normas añaden seguridad para todos, ciclistas, peatones y conductores que compartimos un espacio común con el que quizás no contábamos y debemos tener en cuenta, antes que nada. Siendo un elemento fundamental el conocer las normas para poder circular correctamente.