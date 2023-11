Todas tenemos en el armario algún vestido de una marca o de aquella tienda de ropa en la que comprábamos y que ya no existe. Miramos la ropa y nos parece una pena que no estén, había de todo, y se podía comprar de la forma más económica. Son las marcas de ropa que comprabas no hace mucho y que ya no existen.

Blanco, Pimkie, Amichi son algunas de ellas. Las hay tanto de España como de otros países.

Marcas de ropa que ya no existen

Blanco y la ropa más barata

Vestidos, camisetas, top… dentro del armario hay vestidos de Blanco. Sentaban estupendamente, eran económicos y siempre había ofertas. Han marcado a varias generaciones que hacíamos allí las compras, hasta que un día cerraron.

Había piezas básicas que todas nos poníamos para cada temporada y también otras más especiales con colores diferentes. Si quieres alguna de las prendas de esta marca, ya no puedes ir a buscar en sus tiendas, ahora reconvertidas en otras marcas, pero sí las tienes en las tiendas de segunda mano, como Vinted, buscas por nombre de marca y tienes variedad de prendas de Blanco. ¡No todo está perdido!

Pimkie

En las grandes ciudades, había una tienda todavía más barata que Blanco. Hasta no hace mucho todavía estaba y era un gustazo comprar allí porque, aunque la ropa estaba destinada a adolescentes, siempre había algo que podías ponerte.

Cazadoras, tops, vestidos, pantalones cortos… una de sus características es que la ropa de Pimkie era también muy barata. Y hablamos de unos tiempos antes de que se pusieran de moda las tiendas low cost como Primark. La echaremos de menos.

Uterqüe

No estuvo tanto tiempo en nuestras vidas. Pertenecía a Inditex, y es raro porque no suelen cerrar sus marcas así como así, pero esta no funcionó.

Uterqüe se definía como la firma premium del grupo y había prendas a un precio algo superior a la media de tiendas de ropa en general. Las ventas no ayudaron y por esto, Inditex, que sabe bien de negocios, decidió cerrar las tiendas.

Amichi

Quizás es menos conocidas que las anteriores porque no había tantas sucursales. Propiedad del fondo Black Toro Capital, Amichi tuvo su origen hace unos 30 años y había un poco de todo desde abrigos, pasando por vestidos y complementos.

Para los amantes de esta firma, sus dueños han dado a conocer que la marca quizás pueda aparecer de nuevo en un formato online. Todo ello está por ver.

Liberto

Debemos echar la vista atrás e irnos a hacer unas décadas. La marca Liberto revolucionó los jeans sobre los 80 y 90. Después desapareció y ahora, según han anunciado diversos medios, es posible que vuelva siempre con el denim como protagonista.

Privata

Hablamos de una marca que no ha desaparecido del todo. Confesamos que en los 80 teníamos algun jersey con este famoso triángulo. Si lo llevabas, esto quería decir que estabas de moda y que comprabas de marca.

Esta firma catalana fue un bombazo en los 80 y todos querían tenerla. Luego fue dando tumbos pero con poco éxito, y hoy todavía subsiste actualmente con algunas licencias de otros productos.

Cimarrón

En cuestión de vaqueros, hace décadas había unas cuantas firmas que compartían protagonismo con la emblemática Levi’s.

Cimarrón fue una de ellas y sus pantalones tuvieron un importante éxito en los 80. Luego la marca empezó su decaída y un grupo francés se hizo con ella. Todavía actualmente se vende a través de una tienda online aunque desconocemos si lo hace también en nuestro país.

Seguro que hay muchas más marcas que concentraron la historia de la moda. Si tienes alguna más, ya nos lo puedes transmitir. Quedarán para siempre en nuestro recuerdo y en los outfits que nos pongamos.