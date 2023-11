La tienda de ropa que marcó tu juventud y desapareció sin dejar rastro, deja tras de sí una historia de superación y entrega. España es un lugar en el que hemos creado grandes imperios empresariales. A base de mucho trabajo y entrega, hemos conseguido unas marcas que han traspasado fronteras, algunas de ellas marcaron por completo nuestra juventud. Una de las más importantes ya no está, desapareció sin dejar rastro junto a su dueño, un hombre que consiguió lo impensable gracias a su trabajo duro.

La tienda de ropa que marcó tu juventud

Blanco es la tienda de ropa que marcó tu juventud y que ya no existe. Seguro que recordarás esas tiendas en las que podías comprar todo y más por muy poco dinero. Era una más de las low cost como Zara o Stradivarius que se diferenciaron a base de un tipo de elementos que seguro que recordarás.

En estas tiendas ropa que estaban por todas partes podías ir a la última, complementos y ropa que ya no eran como todas las demás. Es decir, se diferenciaban de sus competidores y consiguieron en su día, marcar a toda una generación. Si fuiste adolescente en los 90 seguro que recordarás comprar en Blanco prácticamente todo.

Seguramente cuando has escuchado el nombre de esta marca, has caído en la cuenta de que ya no existe y allí donde comprabas tu ropa favorita, ahora hay un hueco. O quizás tengas en casa aun alguna prenda de esta marca. Comprobarás o recordarás la calidad y esa alegría que sentías al entrar en unas tiendas que tenían muchas cosas que te gustaban.

En aquellos tiempos no era fácil, encontrar el equilibrio entre lo que quieres llevar y lo que no, entre las prendas y complementos que están presentes en tu día a día y lo que te gusta. Allí había piezas básicas que gustaban a todo el mundo. Los diseños estaban hechos para enmarcar perfectamente el cuerpo de una mujer.

Blanco desapareció sin dejar rastro

En las redes sociales hemos recordado gracias a una TikToker que rápidamente se ha vuelto viral a unos tiempos pasados. A esa juventud que ya ha volado y a esos momentos en los que hemos descubierto un antes y un después. Cuando la tienda de ropa por excelencia empezó a entrar en crisis.

Detrás de Blanco hay un asturiano que se hizo famoso a base de un tipo de prendas de ropa que llegaron a Madrid con la última moda y de ahí se expansionó a otros países. Hizo un recorrido similar a Zara que también es una marca española que durante estos años consiguió un cambio significativo.

Pero todo cambió al dejar el dueño la compañía por enfermedad y pasársela a su hijo. Aquella marca que había conquistado a medio mundo no sé adaptó a los nuevos tiempos y no consiguió superar la crisis. En 2012 la marca registró unas perdidas que llegaron a los 33 millones de euros, por lo que se vio obligada a hacer un concurso de acreedores.

En 2016 se certifica el final de Blanco como tal al no poder hacer frente a estas pérdidas que habrían ido en aumento. El final de su propietario que acabó muriendo por enfermedad y el traspaso hacia su hijo acabaría cerrando estas 200 tiendas que en su día formaron un imperio que acabaría en nada. Una aventura empresarial que tuvo un final inesperado.

No pudo superar una crisis que acabó con tiendas cerradas y con trabajadores sin trabajo, ante el fin de este imperio empresarial que había durado décadas.