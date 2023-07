El lugar más caluroso de la Tierra: alcanza los 70 grados y es una tortura

En las últimas semanas, las sucesivas olas de calor han dejado temperaturas de récord en países como China, Italia, Grecia y España. Según la Organización Meterológica Mundial, el 7 de julio se alcanzaron los 17,25 grados promedio, superando el máximo establecido en agosto de 2016, que fue de 16,92. Sin embargo, nada comparable a las temperaturas que sufren en el lugar más caluroso de la Tierra, donde se han llegado a alcanzar los 70 grados de temperatura.

Se trata del desierto de Lut, situado en el sureste de Irán y declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es uno de los lugares más inhóspitos y áridos de todo el mundo, donde solo sin capaces de sobrevivir algunas especies vegetales y animales.

«El desierto es un territorio enorme lleno de dunas elegantes y arenas con patrones increíbles que ha dejado el viento», explicó a la ‘BBC ‘ el doctor Amir AghaKouchak, profesor asociado de Hidrología de la Universidad de California,

«Sabemos que es el lugar más caliente de la Tierra porque en 2005, imágenes de satélite mostraron una temperatura de 70,7 ºC en el desierto. Esta es la temperatura más alta que se ha registrado. Y no fue sólo una observación separada, se ha alcanzado la misma cifra en múltiples observaciones. Ciertamente este lugar es suficientemente caliente para poder freír un huevo en su superficie», añade.

Lo que hace que las temperaturas sean tan altas es la combinación de paisajes en el desierto. Por un lado, zonas cubiertas de dunas, que son sumamente ventosas. Y, por otro lado, paisajes de roca volcánica negra, que absorbe el calor.

Ambas circunstancias convierten el desierto de Lut en «una tierra sumamente caliente y mucho viento, es lo que provoca el calor. Es casi como tener una secadora de pelo encendida todo el tiempo»

Irán está atravesando una de las peores olas de calor de su historia. Esta semana, los termómetros registraron hasta 67 grados en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico de Irán, al límite de la supervivencia humana humana. Representa un riesgo extremo de muerte por golpe de calor.

Este calor sin precedentes se produjo por la combinación de temperaturas extremadamente altas y una humedad atmosférica abundante procedente de las aguas cálidas del Golfo Pérsico.

Persian Gulf International Airport in Iran reported a heat index of 152°F (66.7°C) today at 12:30 pm.

Those are intolerable conditions for human/animal life. pic.twitter.com/R3RJ9pf4DC

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 16, 2023