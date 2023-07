Hay un astronauta que lleva atrapado meses en el espacio y no puede volver a la Tierra

Frank Rubio ha logrado batir un récord, aunque no exactamente bajo las circunstancias que esperaba. Se ha convertido en el astronauta estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio, pero su deseo es regresar a casa. Desde el 21 de septiembre de 2022, Frank se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI), ubicada a unos 400 kilómetros de la Tierra. Conozcamos su historia a continuación.

A pesar de su origen salvadoreño, Rubio es parte de un acuerdo de intercambio de tripulaciones entre la NASA y Roscosmos, la agencia espacial rusa. Mientras Rubio permanece en el espacio, la cosmonauta Anna Kikina regresó a casa en marzo después de una misión a bordo de SpaceX Crew Dragon.

Desafortunadamente, Rubio no ha podido regresar debido a problemas técnicos y todavía deberá esperar al menos a septiembre para poder hacerlo. Una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz MS-22, que ocurrió en diciembre pasado, impide su regreso a la Tierra. Aunque se espera que el problema se resuelva, Frank podría pasar de 3 a 6 meses adicionales en la EEI. En una entrevista con Univision, Rubio expresó su deseo de regresar a su familia lo antes posible, pero reconoció que los problemas técnicos han alterado sus planes.

La esperanza de regresar reside en la nave Soyuz MS-23, que fue enviada a la EEI el 24 de febrero. Esta nave será utilizada por Rubio y los cosmonautas rusos Serguei Prokopiev y Dmitri Petelin para volver a casa, ya que la MS-22 regresó sin tripulación. Sin embargo, tendrán que esperar hasta septiembre para abordarla.

Un nuevo récord para los astronautas estadounidenses

Mientras tanto, Frank Rubio se ha convertido en una figura destacada en la NASA. Ha establecido un nuevo récord para los astronautas estadounidenses al pasar más de 200 días en el espacio. Cuando vuelva, se convertirá en el primer astronauta estadounidense en permanecer más de un año en el espacio. Aunque su tiempo en órbita es impresionante, el récord mundial aún pertenece al cosmonauta ruso Valeri Polyakov, quien pasó 437 días seguidos a bordo de la estación espacial rusa Mir entre 1994 y 1995.

Durante su estancia en la EEI, Rubio se ha dedicado a realizar experimentos científicos, incluyendo cultivos hidropónicos y aeropónicos. El propósito de estos estudios es aumentar los suministros de alimentos para las próximas misiones a la Luna y Marte. En junio, Frank tuvo una videollamada con niños y jóvenes de América Latina y España, donde compartió su experiencia en el espacio y habló sobre la microgravedad.

Tune in today for in-flight event with NASA Astronaut Frank Rubio and Mexico public television at 1:30pm ET on https://t.co/aMgIVH04CW. The event will be in Spanish, without translation. pic.twitter.com/h3FVxo2f4V

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) June 12, 2023