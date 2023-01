El lugar de España más increíble para vivir: transmite paz y te hará dejar el estrés de lado

¿Cuál puede ser el lugar de España más increíble para vivir? Uno que transmita paz y que te haga dejar el estrés de lado, pero que a su vez no esté realmente alejado de la urbe. Un lugar como el que ahora os presentamos y que se ha convertido ya en uno de los más deseados para vivir si trabajas o estudias en Madrid. ya que se encuentra muy cerca de la capital. ¿Quieres saber de cuál se trata? Te lo desvelamos a continuación.

El lugar de España más increíble para vivir

Vivir en Madrid es algo que mucha gente desea. Una de las ciudades principales de España, pero no sólo en lo que concierne a lo profesional o a las opciones para estudiantes, sino también con respecto a la cultura y el ocio. Sin embargo, no deja de ser también una gran ciudad, con el ruido y estrés que eso conlleva y no podemos olvidar tampoco el hecho de que resulte una de las ciudades más caras de nuestro país, en lo relativo al precio de la vivienda, especialmente los alquileres.

Por este motivo, son cada vez más las personas que optan por irse a vivir a las afueras de Madrid para de este modo encontrar algo de paz, sin tener que alejarse realmente de la ciudad en la que trabajan o estudian.

Y si estás buscando el mejor lugar para vivir, lleno de tranquilidad, sin estrés pero además cerca de Madrid, ese no es otro que Palencia según un estudio que ha realizado el comparador Kelisto.

Palencia la ciudad más barata de España para vivir

A partir de los datos recogidos por el mencionado portal, vivir en Palencia supone un 30 % menos en el coste de vida que la media del resto de ciudades. De hecho está por delante de otras ciudades también más baratas como Lugo, Melilla, Logroño, Teruel, Cáceres, Zamora, Ávila, Soria y León.

Además, ese lugar que parece una panacea para vivir está tan sólo a dos horas de Madrid, así que más de una persona no se lo pensará dos veces a la hora de elegir vivir en Palencia, teniendo en cuenta lo relativamente cerca que puede estar del trabajo, de la universidad o del hecho de querer vivir junto a la capital.

De hecho, además de que Palencia es más económico, tranquilo y relajante, también buscar trabajo en ella te puede aportar el mismo sueldo o uno parecido, teniendo en cuenta que los salarios son prácticamente los mismos que en las grandes ciudades especialmente cuando se trata de teletrabajar.

Vivir en Palencia supone entonces pagar menos por el transporte público, por la compra, por el ocio y también los impuestos son inferiores y con el mismo sueldo podrás ahorrar mucho más que si vivieras ya no sólo en Madrid, sino en cualquier otra gran ciudad como Barcelona o San Sebastián que son también consideradas de las más caras.

Eso sí, Palencia no deja de ser un municipio de menos de 80.000 personas de modo que por ejemplo tienes menos tiendas o la oferta es inferior, pero también tienes Valladolid a 40 minutos y no olvides lo que te dijimos al principio. Puedes tener más paz y tranquilidad.