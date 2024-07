Lo tienes en casa: el único ingrediente para acabar con las manchas negras en las sandalias

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, hay muchas cosas que nos apetece hacer, como sentarnos en una terraza a tomarnos una cerveza, irnos de vacaciones y vestirnos de forma cómoda y ligera, lo cual incluye el calzado. Durante esta época del año, las sandalias son el calzado preferido porque resultan muy cómodas y, además, permiten que los pies se mantengan frescos. Sin embargo, después de varios días de uso, es común que aparezcan manchas negras en la plantilla debido al sudor de los pies.

Esta suciedad no sólo afecta la apariencia del calzado, haciendo que pierda su color y parezca más viejo de lo que realmente es, sino que también puede resultar incómoda. Afortunadamente, existen algunos trucos caseros para eliminar estas manchas. En concreto, hay un remedio que se ha hecho viral en redes sociales y que resulta muy efectivo para decir adiós a la manchas negras de las sandalias de una vez por todas. Una de las principales ventajas que presenta es que se puede aplicar en cualquier tipo de calzado, independientemente del material de fabricación.

Cómo quitar las manchas negras de las sandalias

Uno de los productos más eficaces para eliminar las manchas de sudor en las sandalias se encuentra fácilmente en cualquier hogar: el bicarbonato de sodio. Este elemento es muy efectivo para combatir este tipo de suciedad y funciona sin importar el material del calzado. Además, también ayuda a eliminar el mal olor que se puede acumular debido al sudor.

Para aplicar este método, es necesario seguir unos sencillos pasos. Primero, se deben eliminar las manchas superficiales de las sandalias mediante un lavado con agua caliente. Luego, se debe espolvorear bicarbonato de sodio, prestando especial atención a las zonas más afectadas. Después, se deja actuar el bicarbonato durante unos cuatro o cinco minutos, tiempo durante el cual absorberá y eliminará el sudor.

Pasado este tiempo, se utiliza un cepillo de dientes que no se use para frotar las áreas más afectadas, eliminando el sudor y los restos de bicarbonato. A continuación, se enjuagan las sandalias con agua tibia y se dejan secar al aire libre. Si esta solución no resulta completamente satisfactoria, existen otros remedios caseros que pueden ofrecer resultados similares. Por ejemplo, algunas sandalias, dependiendo de su material, como el plástico, se pueden lavar directamente en la lavadora.

Sandalias de cuero

El cuero es un material delicado, y lo primero es determinar si las sandalias están hechas de cuero tratado. Para comprobarlo, basta con dejar caer una gota de agua sobre el cuero: si resbala, el cuero está tratado. En el caso del cuero tratado, el bicarbonato de sodio se puede utilizar para la limpieza, pero es esencial retirarlo con un trapo humedecido en una mezcla de agua y vinagre, que es especialmente eficaz para este tipo de material.

Sandalias de corcho

Mantener las sandalias de corcho en buen estado es sencillo siguiendo unos consejos básicos. Se necesita agua caliente, un cepillo de cerdas y jabón natural específico para corcho, preferiblemente artesanal. Primero, se aplica el jabón humedecido con agua caliente sobre las sandalias. Luego, se moja el cepillo en agua y se frota suavemente la suela de corcho, teniendo cuidado de no dañarla.

Después de frotar, se enjuagan las sandalias con agua fría. Si es necesario, se puede repetir el proceso para asegurar la limpieza y eliminar el mal olor. Finalmente, se dejan secar completamente antes de usarlas nuevamente. No hay que temer mojar el corcho, ya que es impermeable y repele el agua.

Sandalias de gamuza

Para las sandalias de gamuza, existe un truco eficaz que, aunque sorprendente, ofrece resultados impresionantes. Utilizar papel de lija es la mejor opción para limpiar este tipo de material, dejando las sandalias como nuevas.

Otros trucos con bicarbonato de sodio

Una remedio popular es usar bicarbonato de sodio para devolverle el brillo al lavavajillas. Mezcla tres partes de bicarbonato con dos partes de detergente para platos hasta formar una pasta. Aplica esta pasta sobre toda la superficie del lavavajillas y deja actuar durante varias horas o, preferiblemente, toda la noche. Luego, enjuaga con agua y utiliza un trapo húmedo o una esponja para limpiar.

El bicarbonato de sodio es excelente para absorber malos olores, como los de la nevera. Coloca un par de cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño y añade unas gotas de aceite esencial de limón o de naranja para una fragancia agradable. Después de unos días notarás la diferencia.

Limpiar el inodoro puede ser una tarea desagradable, pero este truco lo hace más llevadero. Primero, vierte una taza de vinagre blanco en el agua del inodoro y deja reposar cinco minutos. Luego, añade una taza de bicarbonato. La efervescencia es normal y significa que está funcionando. Deja actuar cinco minutos más, luego añade otra taza de vinagre y espera treinta minutos. Cepilla bien las áreas con suciedad y sarro, tira de la cadena.