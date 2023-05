Lo has cocinado así siempre y es peligroso: cuidado si haces esto con el arroz blanco

El arroz blanco es el alimento más consumido del mundo, el cual tiene múltiples beneficios para la salud, sobre todo en su versión integral. En lo que respecta a su preparación, existe un eterno debate acerca de si se debe lavar el arroz antes de cocinarlo. Hay quienes aseguran que sí para eliminar el almidón y las impurezas. Mientras, otros creen que el lavado elimina nutrientes muy valiosos y altera la textura del arroz. Pero, ¿qué dicen los expertos?

La Doctora Ana López, experta en nutrición, señala que «el lavado del arroz no es estrictamente necesario desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, puede ser útil para eliminar pequeñas partículas de polvo y suciedad que puedan estar presentes, según recoge ‘La Razón’. En lo que respecta a los nutrientes, explica que el arroz tiene un alto contenido en minerales, vitaminas y carbohidratos.

Es cierto que el lavado puede disminuir ligeramente la cantidad de nutrientes, pero no de una manera significativa, así que esto no debe ser una excusar para no lavar el arroz antes de cocinarlo. Ahora bien, todo depende del tipo de preparación, ya que hay algunas recetas, como el sushi, en las que el lavado del arroz es fundamental para conseguir la textura deseada.

Por lo tanto, no existe una respuesta universal a la pregunta de si hay que lavar el arroz antes de cocinarlo. Según las preferencias individuales y el tipo de preparación, ambas opciones son válidas.

Si quieres que el arroz blanco esté suelto y al dente, puedes lavarlo. Pero si necesitas cremosidad en la receta, para hacer risotto o arroz con leche, por ejemplo, no lo laves, porque perdería el almidón que necesitas para conseguir ese punto.

Errores al cocinar el arroz

En primer lugar, debes tener muy en cuenta la materia prima. Existen muchísimos tipos de arroz diferentes, y cada uno es diferente. Por ejemplo, el arroz de grano largo es ideal para guarniciones y ensaladas. Mientras, el redondo es el más indicado para cocinar un arroz caldoso o una paella.

También es muy importante utilizar la cazuela adecuada. Para la paella necesitarás una olla baja de poca altura y para el arroz caldoso, una olla de altura media. Si sueles cocinar este alimento habitualmente, hazte con una olla arrocera para que el arroz siempre esté en su punto de una forma muy sencilla.

Y, por último, recuerda que no debes levantar la tapa. Si lo haces, el arroz tardará mucho más tiempo en cocinarse.