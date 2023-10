Lo hace todo el mundo y las consecuencias pueden ser fatales: el error que cometemos al usar la lavadora

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero también uno de los que más descuidamos. Muchas veces, nos limitamos a poner la ropa sucia, el detergente y el suavizante, y a pulsar el botón de inicio. Sin embargo, este hábito puede tener consecuencias negativas para nuestra salud, nuestra ropa y nuestra economía. ¿Sabes cuál es el error que cometemos al usar la lavadora? Toma nota porque te lo contamos a continuación.

El error que cometemos al usar la lavadora

Existe un error que todos cometemos con respecto a nuestra lavadora. Y no es otro , que el de no cuidar de ella o de hecho, no limpiarla por dentro.

Algo que puede provocar que la lavadora vaya fallando con el tiempo y también que nuestra ropa no salga limpia e incluso que se llene de bacterias.

Piensa que la lavadora se mantiene húmeda durante mucho tiempo, lo que favorece la proliferación de bacterias, hongos y malos olores. Estos microorganismos pueden pasar a nuestra ropa y causarnos irritaciones, alergias o infecciones. Además, pueden dañar los tejidos y provocar manchas o decoloraciones. Por otro lado, la suciedad acumulada puede obstruir los conductos y filtros de la lavadora, reduciendo su eficiencia y aumentando su consumo de agua y energía. Esto puede derivar en averías costosas o en la necesidad de cambiar de lavadora antes de tiempo.

¿Cómo evitar este problema? Limpiando la lavadora por dentro con una periodicidad de cuatro veces al año, como mínimo. Para ello, hay que prestar especial atención a dos partes: el cajetín y la goma.

Limpia siempre el cajetín y la goma de tu lavadora

El cajetín es el compartimento donde se echa el detergente y el suavizante. Con el tiempo, se pueden formar restos sólidos o líquidos que impiden una correcta dosificación y disolución de los productos. Para limpiarlo, hay que sacarlo tirando de él hacia arriba y enjuagarlo bien bajo el grifo hasta eliminar toda la suciedad. También se puede usar un cepillo o un paño húmedo para llegar a los rincones más difíciles. Después, se debe secar con otro paño y volver a colocarlo.

La goma es el elemento que rodea la puerta de la lavadora y que impide que se escape el agua. Es una zona propensa a acumular pelusas, pelos, monedas u otros objetos que pueden caerse de los bolsillos. Además, es un lugar ideal para que se forme moho debido a la humedad. Para limpiarla, hay que abrir bien la puerta y tirar de la goma hacia fuera para acceder a los pliegues. Se debe frotar con un paño humedecido en agua con vinagre o con un producto específico para limpiar lavadoras. Luego, se debe retirar los restos y secar con otro paño.

Otros consejos de expertos para que la lavadora no se estropee

Además de limpiar la lavadora por dentro, hay otras medidas que podemos tomar para cuidarla y alargar su vida útil:

Revisar la instalación : La lavadora debe estar bien nivelada para evitar vibraciones excesivas que puedan dañarla. También hay que comprobar que no haya fugas de agua en las mangueras o debajo del aparato.

: La lavadora debe estar bien nivelada para evitar vibraciones excesivas que puedan dañarla. También hay que comprobar que no haya fugas de agua en las mangueras o debajo del aparato. Usar programas cortos y temperaturas bajas : Esto ayuda a ahorrar energía y a evitar el desgaste de la ropa y de la lavadora. Los programas eco suelen usar bajas temperaturas y menos agua.

: Esto ayuda a ahorrar energía y a evitar el desgaste de la ropa y de la lavadora. Los programas eco suelen usar bajas temperaturas y menos agua. No sobrecargar la lavadora: Hay que respetar la capacidad máxima del tambor, que suele ser de entre 5 y 10 kilos según el modelo. Si ponemos más ropa de la debida, podemos forzar el motor y reducir el rendimiento del lavado.

Hay que respetar la capacidad máxima del tambor, que suele ser de entre 5 y 10 kilos según el modelo. Si ponemos más ropa de la debida, podemos forzar el motor y reducir el rendimiento del lavado. Usar la dosis adecuada de detergente y suavizante : Si ponemos más producto del necesario, podemos generar espuma en exceso y dejar residuos en la ropa y en la lavadora. Lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante del detergente y del aparato.

: Si ponemos más producto del necesario, podemos generar espuma en exceso y dejar residuos en la ropa y en la lavadora. Lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante del detergente y del aparato. Hacer un ciclo de lavado sin ropa cada cierto tiempo : Esto sirve para desinfectar el interior de la lavadora y eliminar los restos de jabón o cal que puedan quedar. Se puede usar vinagre blanco o bicarbonato de sodio como productos naturales o comprar un limpiador específico para lavadoras.

: Esto sirve para desinfectar el interior de la lavadora y eliminar los restos de jabón o cal que puedan quedar. Se puede usar vinagre blanco o bicarbonato de sodio como productos naturales o comprar un limpiador específico para lavadoras. Dejar la puerta abierta después de cada lavado: Esto permite que el tambor se seque por dentro y evita la formación de moho y malos olores. También se debe secar la goma y el cajetín con un paño.

Esto permite que el tambor se seque por dentro y evita la formación de moho y malos olores. También se debe secar la goma y el cajetín con un paño. Desenchufar la lavadora si no se va a usar durante un tiempo: Esto evita posibles problemas eléctricos o fugas de agua. También se debe cerrar la llave de paso del agua.

Siguiendo estos consejos, podremos disfrutar de una lavadora limpia, eficiente y duradera. Así, cuidaremos de nuestra salud, nuestra ropa y nuestro bolsillo.