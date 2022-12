Mira bien donde dejas la ropa sucia antes de meterla en la lavadora: es peligroso

Aunque hacer la colada parezca la tarea del hogar más sencilla de todas, lo cierto es que solemos cometer algunos errores que hacen que la ropa no esté tan limpia ni huela tan bien como nos gustaría. Por lo general, solemos prestar mucha atención al proceso de lavado, pero no damos la más mínima importancia a dónde dejamos la ropa sucia antes de meterla en la lavadora.

Hay que tener en cuenta que las prendas de ropa pueden transportar microbios infecciosos. Por lo tanto, hacer la colada puede ser origen de un contagio si no manipulamos la ropa como es debido. Una investigación publicada recientemente en ‘Journal of Applied Microbiology’ ha revelado que si no hacemos la colada como es debido, el riesgo de infecciones aumenta exponencialmente.

Para llegar a esta conclusión, los expertos hallaron numerosos patógenos en los tejidos de las prendas de ropa. Además, hay documentados brotes de enfermedades parasitarias e infecciosas, como la sarna o la hepatitis B, provocadas por un inadecuado manejo de la ropa al hacer la colada.

Entre las enfermedades infecciosas que más probabilidades tienen de infectarnos mediante las prendas de ropa, destacan las causadas por virus. El motivo es que, aunque los virus no sobreviven tanto en los tejidos como los hongos o las bacterias, son más invasivos.

Consejos para hacer la colada

No existe una manera universal de hacer la colada porque depende de tres factores: las características del hogar, las personas que viven en él y el momento que se trate.

Si en casa no hay nadie enfermo y la ropa no está demasiado sucia, es suficiente con utilizar un detergente normal y lavar con agua fría. El lavado habitual será suficiente para eliminar la mayor parte de posibles agentes infecciosos.

Si se trata de un hogar sano pero la ropa está muy sucia, es necesario utilizar un detergente enzimático y lavar con agua caliente.

Así debe ser el cesto de la ropa sucia

A la hora de elegir el cesto de la ropa sucia, es importante que esté fabricado en un material resistente a la humedad. También es conveniente que tenga ventilación, sobre todo si no ponemos la lavadora a diario, o si tenemos ropa de hacer deporte.

Si tiene una bolsa interior de tela, es fundamental que sea extraíble para poder sacarla y lavarla de manera independiente. A esto hay que sumar la importancia de que tenga ruedas si no está situado justo al lado de la lavadora.