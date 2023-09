Llega el cambio más drástico a WhatsApp: lo vas a notar en un segundo. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, contando con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Sin embargo, la app no se conforma con mantener su liderazgo y sigue introduciendo novedades y mejoras para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios y llega una de las más drásticas que seguro que va a sorprender a los usuarios, especialmente los de Android.

Una de las últimas actualizaciones de WhatsApp ha traído un cambio muy significativo en su diseño, y como decimos, especialmente para los usuarios de dispositivos Android. Se trata de la eliminación del color verde que caracterizaba a la app desde sus inicios y que se asociaba con su logo y su interfaz.

Según adelanta WABetainfo, la versión beta de la app para Android, la 2.23.13.161 será la que integre este cambio en el color de WhatsApp. Se podrá ver en la interfaz de inicio, en la que aparecen todos los chats y que actualmente en los dispositivos Android mantiene el verde en la parte superior y el resto tiene un fondo blanco. Sin embargo, a partir de ahora el color blanco será el predominante y sólo se podrá ver el verde en la palabra «WhatsApp» que aparece arriba a la izquierda y que hasta la fecha se ha presentado en blanco.

WhatsApp news of the week: new app interface for iOS and Android!

This weekly summary can help you catch up on our 10 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/RWLixtVGYX pic.twitter.com/oTMA6AI1OM

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 3, 2023