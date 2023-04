Adiós al WhatsApp de siempre: así es el cambio que llega en breve

Seguro que a la hora de utilizar WhatsApp te encanta poner estados. Sí, es función que se incorporó en 2017 y que permite durante 24 horas dar una semblanza nuestra en forma de imagen, vídeo texto o nota de voz. La app verde vuelve a la carga con algo que va a revolucionar los estados.

Novedades (más) en los estados de WhatsApp

Según el medio especializado WABetaInfo, la aplicación prepara una opción nueva para los estados. En ella, podrás compartir tu estado de WhatsApp en tu perfil de Facebook, claro está, en el caso de que tengas cuenta en esta red social. Tus estados podrán verse tanto en WhatsApp como en Facebook Story.

Por supuesto, se trata de algo que está en fase de desarrollo, pero la captura de pantalla obtenida en un iPhone así lo verifica. De hecho, quienes utilizan la app en versión de pruebas en un móvil de Apple ya lo tienen disponible. Era una de las demandas históricas de los usuarios, ya que WhatsApp es propiedad de Meta, grupo que engloba a Facebook e Instagram, desde el año 2014. La nueva actualización, de la cual no hay fecha de lanzamiento ni más datos, permitirá conectar tu estado de WhatsApp con tus historias de Facebook. Así más personas podrán saber cuál es el estado que tienes puesto en la app.

Los estados de WhatsApp

Nacidos en 2017 y con una gran acogida, los estado de WhatsApp proporcionan una manera clara de comunicación con nuestros contactos. Todo aquello que desees puede ser colocado en un estado y así informar de un acontecimiento relevante o expresar una emoción. Los estados aportaron a esta app una nueva forma de comunicación y que, haciendo uso de la imagen, tiene una manera de expresar muy potente.

Sin embargo, no está de más que recuerdes algunos consejos útiles que pueden venirte muy bien a la hora de usar los estados de WhatsApp. Por ejemplo, evita anunciar mediante un estado que te encuentras fuera de casa y que esta de ha quedado sola. Los ladrones están a la que saltan y cualquiera de tus contactos puede dar un soplo. Sí, no se trata de ciencia ficción.

Po supuesto, un estado de WhatsApp no es el medio para presumir de menores de edad, sobre todo si no son nuestros hijos y si aparecen en una situación especial. Nada de fotos en la bañera, en la playa ni nada similar. Es material sensible y muy vulnerable.

De esta manera, podrás disfrutar más todavía de esta aplicación y de poner estados atractivos y divertidos. ¡Solo se vive una vez!