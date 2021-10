Se acaba de aprobar el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los Animales (Ley Animal), que tiene como pieza clave prohibido vender animales en tiendas. Pero también hay diferentes particularidades que inciden directamente en los dueños de mascotas.

Según EFE, el régimen sancionador de la Ley Animal puede llegar hasta los 600.000 euros para las infracciones muy graves, también prevé medidas accesorias para los incumplimientos que pueden llegar al decomiso del animal y su entrega a una entidad de protección.

Cursos formativos

Además este ley incluye el requisito de que los dueños de animales de compañía «superen un curso formativo» que facilite una «tenencia responsable del animal» y de que suscriban un seguro de responsabilidad civil.

Con ello se quiere que el propietario pueda desarrollar unos conocimientos básicos «en el manejo, cuidado y tenencia de animales».

Prohibición de sacrificar animales de compañía

Es otra de las cuestiones importantes de la Ley Animal, pues está prohibido sacrificar animales de compañía. Hay alguna excepción como realizarlo siempre por razones sanitarias o eutanásicas.

No pueden estar en exposiciones y cabalgatas

Además, no se pueden integrar animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones «donde se mantenga al animal de forma antinatural».

No puedes dejar tu mascota en casa más de tres días

Este es un hecho que va a crear algo de polémica, porque no todos los animales de compañía son iguales. Esta norma introduce que no se pueden superar los tres días en que se puede dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía. Es más, en el caso de los perros, dicho plazo no podrá superar las veinticuatro horas consecutivas.

Prohibido vender animales en las tiendas

A diferencia de lo que sucedía hace años, ahora (ya hace tiempo que esto ha entrado en vigor) queda prohibida la venta de especies en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Hay una excepción, los peces que sí pueden comprarse en determinados establecimientos de animales.

Cuáles son las sanciones por no cumplir las normas

Según relata EFE; en las infracciones leves, las multas oscilarán entre 600 y 30.000 euros; en las graves, entre 30.001 y 100.000 euros, y en las muy graves, 100.001 y 600.000 euros.

Además, se disponen como sanciones accesorias la posibilidad de inhabilitar al propietario de la tenencia de animales «por un periodo máximo de cinco años para las infracciones graves y de cinco a diez años para las muy graves».

Ahora se espera que todo ello pueda pasar a una aprobación conjunta y que los dueños y tiendas de animales se adecuen a tales medidas.