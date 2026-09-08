James Oppenheim, poeta estadounidense: «El hombre insensato busca la felicidad en la distancia, el sabio la hace crecer bajo sus pies»

La felicidad es un estado que todos los seres humanos persiguen o quieren poseer a lo largo de su vida. El poeta estadounidense James Oppenheim, señala dos formas muy diferentes de entender la felicidad. Por un lado, están aquellas personas que la persiguen continuamente en nuevos lugares, objetivos y circunstancias. Por otro lado, se encuentran las personas que entienden que el bienestar se relaciona con el presente y a partir de lo que ya tienen a su alcance. A través de su frase: «El hombre insensato busca la felicidad en la distancia, el sabio la hace crecer bajo sus pies», habla sobre las dos maneras de interiorizar la felicidad.

El significado

La frase de Oppenheim contiene una metáfora escondida relacionada con hacer crecer la felicidad «bajo sus pies». Una cita que enfatiza que este estado no depende de alcanzar algo lejano, sino de cuidar y desarrollar lo que ya forma parte de la vida cotidiana. Además, la búsqueda constante de algo mejor lleva a pensar que la satisfacción se consigue después de alcanzar un objetivo determinado, como un nuevo trabajo, más dinero, reconocimiento, relaciones o un cambio de aires. Aunque, el mensaje propone una perspectiva diferente.

La clave: valorar lo cotidiano

James Oppenheim es conocido por sus producciones literarias y por sus llamativas reflexiones sobre la vida y la experiencia humana. La frase que plantea sobre la felicidad aborda una preocupación universal que se relaciona con la tendencia actual de buscar fuera de uno mismo la plenitud. De hecho, la expresión que utiliza el experto, «bajo sus pies», refuerza esa idea. La renuncia no es hacia las aspiraciones o los sueños, sino de evitar que la felicidad quede condicionada repetidamente por un futuro hipotético.

¿Dónde está la felicidad?

El aprendizaje de esta cita se aplica a momentos cotidianos, es decir, disfrutar de la conversación, cuidar una amistad, valorar el tiempo disponible o encontrar la satisfacción en pequeñas actividades son algunas formas de prestar atención a lo que ya existe. Esta frase plantea a su vez que la felicidad se trata de un cultivo y no de un destino. Lo anterior no significa que haya que buscar menos, sino aprender a valorar más. Por lo tanto, la reflexión del poeta señala que la persecución constante de la felicidad hace que se pasen por alto las oportunidades de bienestar que ya tiene el ser humano delante.

En la actualidad

El mensaje de esta frase se ha convertido en una invitación nítida para mirar hacia el presente. La felicidad es un estado subjetivo que no depende solamente de las situaciones ajenas, sino de la capacidad de cada persona para construir significado y satisfacción en su propia vida. Así que la idea enfatiza que no hay que irse lejos para encontrar lo que se busca, ya que consiste en el sencillo acto de mirar con más atención lo que se tiene cerca que lo que se desea conseguir.