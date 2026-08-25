El sociólogo Crepet: «La grandeza de una persona no se mide solo por lo que construye, sino también por su capacidad de volver a empezar»

El psiquiatra y sociólogo Paolo Crepet ha reflexionado sobre la relación que mantienen los jóvenes con el esfuerzo, la incertidumbre y el fracaso. En un contexto en el que la productividad y la búsqueda de resultados inmediatos tienen cada vez más peso, el experto considera que parte de las nuevas generaciones tiende a priorizar la seguridad y la comodidad frente a experiencias que implican riesgo y esfuerzo.

«La vida es lo contrario del «kilómetro cero»: los jóvenes deberían aprender a contar las personas que conocen, las situaciones que viven, los lugares que visitan, las discusiones que mantienen y las novedades que descubren», explica. Para Crepet, este aprendizaje es un proceso que no tiene un punto final y que debe partir de la voluntad de construir un camino propio, con objetivos y decisiones personales, sin limitarse a seguir aquello que otros han pensado o establecido.

«La grandeza de una persona no se mide sólo por lo que construye, sino también por su capacidad de volver a empezar»

El sociólogo subraya la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el valor de las experiencias. En su opinión, los jóvenes deberían acostumbrarse a contar lo que viven, las personas que conocen, los lugares que descubren, las conversaciones que mantienen y los aprendizajes que extraen de cada experiencia. Para Crepet, este proceso debe nacer también del deseo de construir un camino propio, tomar decisiones personales y atreverse a perseguir aquello que realmente despierta interés.

Sin embargo, el experto advierte de que muchos jóvenes pueden terminar renunciando a una vida llena de experiencias por miedo a salir de su zona de confort. Crepet considera que enfrentarse a lo desconocido requiere cierta humildad, porque nadie puede saber de antemano qué ocurrirá hasta que decide dar el paso. Por eso, invita a no anticipar las dificultades antes de haberlas experimentado y alerta sobre el riesgo de convertir la búsqueda permanente de seguridad en una forma de limitar las propias posibilidades.

Crepet también defiende que las decisiones y los esfuerzos de los jóvenes deberían valorarse teniendo en cuenta su disposición a probar caminos diferentes. Cuanto mayor sea la capacidad de una persona para enfrentarse a lo nuevo y aceptar que el resultado no está asegurado, mayor puede ser también la satisfacción obtenida cuando consigue avanzar. El éxito, por tanto, no estaría únicamente relacionado con alcanzar un resultado concreto, sino con todo lo aprendido durante el camino.

De ahí surge una de sus reflexiones más contundentes: «La grandeza de una persona no se mide solo por lo que construye, sino también por su capacidad de volver a empezar».

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