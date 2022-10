Jamás metas estos alimentos en la nevera si no quieres estropearlos

La conservación de los alimentos es una de las claves para que al comerlos se encuentren en óptimas condiciones y podamos saborearlos además de recibir todos sus nutrientes y vitaminas, por lo que hemos de saber cómo conservarlos correctamente teniendo claro que no todos los alimentos se guardan en la nevera. Algo que sin embargo, hacemos casi de forma automática pensando que así el alimento en cuestión aguantará más tiempo, pero que en algunos casos no es para nada recomendable. Descubre a continuación, los alimentos que jamás debes meter en la nevera si no quieres estropearlos.

Alimentos que no debes meter jamás en la nevera

Existen una serie de alimentos que es mejor conservar en un lugar seco, aunque fresco y ese no es la nevera. Sin embargo existe la creencia generalizada de que sí que se pueden meter en la nevera, y aunque no va a pasar nada porque los dejes unas horas, puede que en realidad estés acelerando su proceso de descomposición por el simple hecho de meterlos en frío. Toma nota porque son estos que ahora te enumeramos:

Tomates : Suelen meterse siempre en el cajón de las verduras de la nevera pero no es adecuado ya que debido al frío pierden sus propiedades al acelerarse su proceso de maduración y alterarse también su sabor.

: Suelen meterse siempre en el cajón de las verduras de la nevera pero no es adecuado ya que debido al frío pierden sus propiedades al acelerarse su proceso de maduración y alterarse también su sabor. Plátanos : Los guardamos siempre en la nevera pero es mejor dejarlos fuera y a temperatura ambiente. En el caso de que veamos que comienzan a ponerse negros, bastará con envolverlos en periódico o cubrir las puntas con un poco de papel film para retrasar un poco su maduración.

: Los guardamos siempre en la nevera pero es mejor dejarlos fuera y a temperatura ambiente. En el caso de que veamos que comienzan a ponerse negros, bastará con envolverlos en periódico o cubrir las puntas con un poco de papel film para retrasar un poco su maduración. Chocolate : El chocolate en la nevera es la solución a la que recurrimos en verano para que no se derrita, pero lo cierto es que lo más seguro es que les salga una pátina blanca y que pierdan las propiedades de su sabor. Es mejor guardarlos en su envoltorio y dentro de un recipiente o en un armario en el que esté a oscuras.

: El chocolate en la nevera es la solución a la que recurrimos en verano para que no se derrita, pero lo cierto es que lo más seguro es que les salga una pátina blanca y que pierdan las propiedades de su sabor. Es mejor guardarlos en su envoltorio y dentro de un recipiente o en un armario en el que esté a oscuras. Jamón serrano : Debido al frío el jamón serrano pierde todo su sabor y aroma. Es mejor tener un pequeño rincón en la despensa para guardarlo sin que le de la luz y se conserve fresco.

: Debido al frío el jamón serrano pierde todo su sabor y aroma. Es mejor tener un pequeño rincón en la despensa para guardarlo sin que le de la luz y se conserve fresco. Quesos curados : Entre los quesos, el curado es el único que es mejor no guardar en la nevera ya que el frío lo reseca demasiado, lo agrieta y hace que pierda su sabor. Es mejor que lo guardes tapado y a oscuras sin someterlo a cambios de temperatura.

: Entre los quesos, el curado es el único que es mejor no guardar en la nevera ya que el frío lo reseca demasiado, lo agrieta y hace que pierda su sabor. Es mejor que lo guardes tapado y a oscuras sin someterlo a cambios de temperatura. Pan: El pan se guarda en bolsa de tela o en una panera que haga que esté tapado y sin cambios de temperatura. Si lo metes en la nevera sólo conseguirás que cuando vayas a comerlo no te sepa a nada.

Estos son los principales alimentos que es mejor conservar fuera de la nevera, pero para que no te sobre comida y no acabar tirándola es mejor comprar siempre lo justo y necesario, apostando por productos de temporada y de kilómetro cero que saben más y se conservan mejor.