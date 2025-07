Irreconocible: ha visitado la mítica colina del fondo de pantalla de Windows y no imaginas cómo está ahora

La mítica colina del fondo de pantalla de Windows no imaginas cómo está ahora, ha cambiado hasta ser irreconocible. Los que tuvimos la suerte de iniciarnos con la informática en los años 90, hace unas décadas, tenemos grabada a fuego una imagen que parecía irreal, pero en aquellos tiempos, nada se podía modificar. Se usó para iniciar el Windows un fondo de pantalla que nos animaba a empezar a trabajar con él, con ese sistema nuevo que parecía totalmente nuevo.

Con más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo lo que nos marque desde cerca con algunas novedades que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. La realidad es que hay expertos que no dudan en apostar claramente por ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Podemos tener la necesidad de recuperar aquellas imágenes del pasado, que nos recuerden esos días de crecimiento y de tranquilidad que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Las redes sociales nos descubren algo totalmente sorprendente que pone los pelos de punta.

Este mítico fondo de pantalla de Windows está irreconocible

Totalmente irreconocible está este mítico fondo de pantalla de Windows que nos da más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Será el momento de esperar un cambio de tendencia que quizás nos acabará sorprendiendo en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

Los expertos de Newegg nos explican que: «La icónica fotografía se considera la imagen más vista de todos los tiempos y presenta un paisaje sereno de colinas onduladas y nubes esponjosas. El fondo de pantalla era tan popular que muchas personas nunca se molestaron en cambiarlo como predeterminado. Verlo en aulas, lugares de trabajo o incluso en las salas de redacción de televisión era algo común. A pesar de su popularidad, no mucha gente conoce la historia detrás de la imagen. Y contrariamente a la creencia popular, la imagen era de hecho real y no se alteraba de ninguna manera. Esto es todo un logro cuando consideras que la mayoría de las computadoras estaban usando monitores CRT con muy baja resolución cuando XP se lanzó por primera vez.

El hombre que tomó la foto fue Charles O’Rear, un ex fotógrafo de National Geographic de Napa Valley. Nunca tuvo intención de tomar la fotografía, pero sacó su fiel Mamiya RZ67 cuando notó los colores perfectos en su camino a visitar a su novia un viernes por la tarde. Hasta el día de hoy, afirma que la fotografía no fue alterada de ninguna manera».

Siguiendo con la misma explicación: «Después de tomar la foto, O’Rear la vendió a Corbis, una empresa privada de licencias de imágenes digitales propiedad de Bill Gates. Cuando llegó el momento de que los desarrolladores de XP eligieran una imagen de archivo para su fondo de pantalla, se decidieron por Bliss. Les gustó tanto la imagen que optaron por comprar los derechos en lugar de licenciarla. Nadie sabe la cantidad exacta que le pagaron a O’Rear por la foto, pero era demasiado caro para UPS o FedEx enviar el negativo desde Napa Valley a la sede de Microsoft en Washington. En cambio, Microsoft le compró a O’Rear un billete de avión para que pudiera entregar en mano la imagen que pronto se convertiría en una de las imágenes más reconocidas de la era informática. Windows XP fue lanzado en agosto de 2001 y fue el sistema operativo más utilizado hasta agosto de 2012. E incluso con Microsoft suspendiendo su soporte de XP, muchas personas todavía lo están usando. Cuando consideras lo popular que era y sigue siendo XP, no es de extrañar que Bliss sea una de las mejores fotografías de todos los tiempos.

La imagen es tan perfecta que es apropiada para que Microsoft le dé un digno adiós. Es por eso que volaron a la casa de Charles O’Rear en Los Ángeles para que pueda contar la increíble historia por sí mismo».

Esta imagen icónica de la colina verde se ha convertido en algo muy diferente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, habrá llegado la hora de apostar algunos detalles esenciales.

Hoy en día esa colina que tenemos por delante puede llegar a ser muy diferente, es más, no queda mucho de ella. Las redes sociales se han volcado en recuperar esta imagen que nada tiene que ver con la que marcó a más de una generación. Esa belleza natural que nos conectaba con un mundo nuevo, parece que se ha quedado en nada, el paso del tiempo también le ha afectado más de lo esperado.