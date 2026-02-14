El invento de un cocinero español para poder comer pescado crudo sin necesidad de congelarlo

Un cocinero español tiene un invento que nos ayudará a comer pescado crudo sin necesidad de congelarlo. Un buen aliado de esas comidas que cada vez más se popularizan en nuestro país. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Es momento de conocer estos detalles que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. Estaremos pendientes de un detalle que puede cambiar por completo nuestra salud.

Comer pescado crudo

Es importante saber que el pescado crudo no puede comerse en casa sin congelarse previamente. De esta manera podemos evitar la llegada de un parasito que puede ser especialmente perjudicial para nuestra salud, el anisakis, puede causar estragos.

Tal y como nos explican los expertos de Quirón salud: «El Anisakis simplex es un helminto, un gusano redondo de color blanco de unos 2 cm de largo. El anisakis parasita, en su forma adulta, a mamíferos marinos y aves marinas y en estado larvario peces y algunos mariscos. Entonces ¿por qué nos afecta este tema a nosotros? Pues porque cuando comemos pescado o cefalópodos (calamar, pulpo…) infectado por larvas viables de anisakis nos contagiamos. Quizás os preguntéis si es probable que podamos comer pescado infectado por anisakis y desgraciadamente la respuesta es sí. Se han descrito parasitaciones en numerosas especies de pescados como: la sardina, el boquerón, el bacalao, el salmón, la merluza, el abadejo, la caballa, el calamar, etc., con índices de parasitación importantes. Esto puede variar según la zona de pesca pero hay estudios que llegan a encontrar que el 95% de la merluza estaba parasitada por anisakis».

Siguiendo con la misma explicación: «Las larvas del Anisakis simplex no resisten condiciones tales como: temperatura inferior a –20ºC durante 48 horas; temperatura mayor de 60ºC durante más de 10 minutos o exposición en salmuera al 70% durante 48 horas. Por tanto, el método más fácil que tenemos para el control y la prevención de la anisakiosis, sería la inactivación de la larva por congelación a una temperatura igual o inferior a –20ºC durante varios días. Otras opciones validas son: ultracongelación por debajo de –35ºC al menos 15 horas o de –15ºC al menos 96 horas y cocinar a una temperatura > 60ºC al menos 1 minuto».

Este invento español te ayudará a comer pescado crudo sin congelarlo

Tal y como nos explican desde Enjoy Zaragoza: «Hasta ahora, la única forma de garantizar la seguridad alimentaria pasaba por someter el pescado a congelaciones prolongadas a muy bajas temperaturas. Un proceso eficaz, pero que también altera textura y calidad. La novedad, que se ha presentado en Madrid Fusión 2026, propone una alternativa tecnológica que elimina ese paso y de la que se ha hecho eco la periodista Susana Baticón en la revista Hola. Detrás de este desarrollo están el chef zaragozano Cristian Palacio, del restaurante Gente Rara, y el catedrático Nacho Sánchez, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Juntos han creado un prototipo bautizado como Zero Parásitos, una máquina que emplea microimpulsos eléctricos para neutralizar los parásitos presentes en el pescado en cuestión de microsegundos. El sistema actúa directamente sobre el anisakis sin afectar al producto. El pescado se introduce en el dispositivo con agua y sal, y una breve descarga genera un fenómeno físico que inactiva al parásito sin modificar sabor, textura ni propiedades nutricionales. Un avance que podría suponer un antes y un después».

