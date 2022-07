El increíble motivo por el que el tema ‘Mi bebito fiu fiu’ ha sido fulminado de redes sociales

‘Mi bebito fiu fiu’ ha sido fulminado de redes sociales, el tema viral del momento, ese que vemos en todas las aplicaciones ya no estará disponible. Un crimen contra la cultura musical, el fin de una melodía pegadiza que es, sin duda alguna, la canción de este verano. Una letra de lo más especial con una base que ha dado problemas a su creador, Dj Tito Silva, ha decidido eliminar la canción para evitar problemas de plagio con otro de los grandes, Eminem.

‘Mi bebito fiu fiu’, fulminado de redes

Dj Tito Silva es el genio que está detrás de la canción de la que todo el mundo habla, de la melodía que nos acompañará este verano, voluntaria o involuntariamente, vamos a escucharla una y otra vez. Más allá de este placer, convertido en oído musical, se esconde un secreto a voces que ha acabado con la falla de este Dj peruano.

La base o melodía central de esta canción parece ser una copia de un tema de Eminem. ‘Stan’ es la canción que cantó el rapero con Dido y cuyo parecido con el tema del verano parece ser enorme. En el año 2000 fue uno de los temas del momento y en este 2022 su versión peruana ha dado mucho de qué hablar en redes.

Medios como el Heraldo de Perú hablan de los problemas legales de ‘Mi bebito fiu fiu’ en caso de que Eminem decidiera emprender acciones legales con Dj Tito Silva. La letra de esta canción está inspirada un poema de la excandidata al Congreso de Perú, Zully Pinchi. Según se afirma como un secreto a voces, tuvo un romance con el expresidente peruano Martín Vizcarra.

Las críticas no se han hecho esperar, especialmente de los fans de Eminem que consideran que un artista de la altura de este rapero no puede desprestigiarse al servir de base de ‘Mi bebito fiu fiu’. Esta no sería la primera vez que Eminem emprende acciones legales por usar una canción suya.

En 2014 no dudó en emprender acciones legales contra nada más y nada menos que el Partido Nacional de Nueva Zelanda. Al parecer usaron de base de su canción de campaña el tema ‘Lose Yourself’. Algo muy común en las canciones de los partidos políticos que acabó en los tribunales. Quizás el tema del momento acabe de la misma forma, enfrentándose a una batalla legal que tiene todas las de perder.